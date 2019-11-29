До уваги водіїв! На Набережному шосе буде обмежено рух



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Дорожники виконуватимуть протиаварійні роботи під прогоном Паркового пішохідного мосту

Ремонтні роботи проводитимуться в ніч на суботу

Із 22:00 29 листопада до 5:00 30 листопада на Набережному шосе буде обмежено рух транспорту. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київавтодор».

Під прогоном Паркового пішохідного мосту на Труханів острів виконуватимуть протиаварійні роботи.

«Роботи проведемо уночі проти суботи, щоб менше впливати на трафік. Буде часткове обмеження руху безпосередньо під самим мостом», - йдеться в повідомленні.

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за незручності.

Нагадаємо, з 27 листопада до 8 грудня на естакаді Південного мосту у Києві буде обмежено рух транспорту. На початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

Як повідомлялося, Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.

До слова, Служба безпеки України спільно з прокуратурою документують протиправні дії чиновників Київської міської держадміністрації під час реалізації проекту «Будівництво Великої Окружної дороги».

Віталій Кличко звернувся до голови Служби безпеки України Івана Баканова із проханням взяти під контроль прозорість і об'єктивність розслідувань щодо порушень столичних чиновників.