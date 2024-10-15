Дощ та зниження температури: якої погоди очікувати у Києві 15 жовтня

За даними синоптиків, сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями

Синоптики попереджають вже про +3 °C вночі

Протягом 15 жовтня у Києві та області очікується похмура та дощова погода, температура поступово знижується. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають вже про +3 °C вночі. За даними синоптиків, сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликий дощ.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 °C тепла, вдень +7...+12 °C. У Києві вночі +6...+8 °C тепла, вдень +10...+12 °C. Як повідомляє метеорологічний сайт у столиці завтра похмуро та без істотних опадів.