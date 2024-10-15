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Дощ та зниження температури: якої погоди очікувати у Києві 15 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дощ та зниження температури: якої погоди очікувати у Києві 15 жовтня
За даними синоптиків, сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають вже про +3 °C вночі

Протягом 15 жовтня у Києві та області очікується похмура та дощова погода, температура поступово знижується. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають вже про +3 °C вночі. За даними синоптиків, сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про невеликий дощ

Дощ та зниження температури: якої погоди очікувати у Києві 15 жовтня фото 1
фото: meteoprog.com

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 °C тепла, вдень +7...+12 °C. У Києві вночі +6...+8 °C тепла, вдень +10...+12 °C. Як повідомляє метеорологічний сайт у столиці завтра похмуро та без істотних опадів. 

Теги: погода дощ Укргідрометцентр

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