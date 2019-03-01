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    Дракон і панди привітали пасажирів київського метро із весною (фото, відео)

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    Привітати пасажирів із весною прийшов дракон&nbsp; - Дракон і панди привітали пасажирів київського метро із весною (фото, відео)
    Привітати пасажирів із весною прийшов дракон 
    Фото: 44.ua

    В метро оркестр зіграв пасажирам надихаючі мелодії

    Сьогодні, 1 березня, у вестибюлі станції «Золоті ворота» київської підземки відбулася соціальна акція до Дня весни. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Оркестр 22-ї окремої бригади з охорони дипломатичних установ Національної гвардії України зіграв пасажирам надихаючі мелодії.

    Також привітати пасажирів із весною прийшов дракон та дві милі панди. Крім веселого настрою та потішних фото, вони провели вікторини та конкурси.

    Після концерту для дітей влаштували розіграш. За правильні відповіді на питання про весну давали м'які іграшки - панди.

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    Дракон і панди привітали пасажирів київського метро із весною (фото, відео)
    Дракон і панди привітали пасажирів київського метро із весною (фото, відео)
    Дракон і панди привітали пасажирів київського метро із весною (фото, відео)
    Дракон і панди привітали пасажирів київського метро із весною (фото, відео)
    Дракон і панди привітали пасажирів київського метро із весною (фото, відео)

    Нагадаємо, 14 лютого на Співочому полі у Києві відкрився всесвітньо відомий Фестиваль гігантських китайських ліхтарів.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома».

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