Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року

«Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень для стабілізації системи

Ситуація з українською енергосистемою надважка. 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міненерго Дениса Шмигаля.

«Через сукупність факторів, які спричинили постійні обстріли, а саме – пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, постійні атаки ворога по всій енергомережі. Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення», – повідомив він.

Міністр наголосив, що для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

«Вдень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану», – каже урядовець.

Шмигаль наголосив, що випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі. Він додав, що ворог не тільки обстрілює нашу інфраструктуру, але й намагається збурити наше суспільство. Урядовець закликав українців не вірити у фейки та не піддаватися маніпуляціям.

«Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше», – підсумував він.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.