Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року
За словами міністра, відновлення пошкоджених обʼєктів енергетики суттєво ускладнюють безпекові умови
фото: AP (ілюстративне)

«Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень для стабілізації системи

Ситуація з українською енергосистемою надважка. 22 січня стало найважчим днем для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Міненерго Дениса Шмигаля.

«Через сукупність факторів, які спричинили постійні обстріли, а саме – пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, постійні атаки ворога по всій енергомережі. Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення», – повідомив він.

Міністр наголосив, що для збереження цілісності енергосистеми «Укренерго» змушене застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині.

«Вдень над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступають 83. Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану», – каже урядовець.

Шмигаль наголосив, що випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі. Він додав, що ворог не тільки обстрілює нашу інфраструктуру, але й намагається збурити наше суспільство. Урядовець закликав українців не вірити у фейки та не піддаватися маніпуляціям.

«Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше», – підсумував він.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Денис Шмигаль енергетика відключення світла Міненерго блекаут

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший однопід’їздний житловий будинок «ромашка» або «кукурудза» був побудований у 1981 році
В одному з будинків-«ромашок» на Оболоні вийшли з ладу всі інженерні системи
Сьогодні, 17:10
Глава Міненерго заявив, що найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
16 сiчня, 12:22
New York Times: РФ намагається знеструмити три найбільші міста України
NYT: У РФ нова тактика проти українських міст. Чого чекати далі?
15 сiчня, 15:05
У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
13 сiчня, 04:40
Експорт напівфабрикатів з України у 2025 році скоротився на 31%
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
12 сiчня, 15:06
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві 9 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
9 сiчня, 07:52
У крайньому разі – зливайте воду! Чим загрожують морози -20°C і як не допустити новий Алчевськ?
У крайньому разі – зливайте воду! Чим загрожують морози -20°C і як не допустити новий Алчевськ? енергетика
8 сiчня, 19:30
В Одесі пошкоджено чотири багатоквартирні будинки
Одеса частково залишилася без світла, води та тепла через масовану атаку РФ
31 грудня, 2025, 09:08
«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему
«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему
26 грудня, 2025, 13:05

Політика

Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року
Шмигаль заявив про найважчий день для енергосистеми з 2022 року
Волонтер Стерненко став радником міністра оборони
Волонтер Стерненко став радником міністра оборони
Зеленський провів першу зустріч із президентом Швейцарії
Зеленський провів першу зустріч із президентом Швейцарії
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Сьогодні, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua