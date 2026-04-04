Росія атакувала Київ безпілотниками, виникла пожежа

Уламки БпЛА впали на офісну будівлю у Дарницькому районі

Зранку 4 квітня російські терористи атакували Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише «Главком».

За інформацією Кличка, у Дарницькому районі, попередньо, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 3 квітня Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. Тривога на Київщині тривала майже дві години. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Також під час повітряної тривоги ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові.

Як відомо, 28 березня окупанти атакували Київську область дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

За повідомленням КОВА, у східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок.

До слова, у Броварах внаслідок російської атаки зруйновано частину сімейного автосервісу «Bosch Авто Сервіс «Бровакар»». Підприємство родини Марченків працювало у місті не один десяток років.

За словами власників, у ніч на 22 березня знищено половину головного приміщення, де розташовувалися серверна з базою даних клієнтів, склад автозапчастин і шин, а також пункт шиномонтажу, який напередодні запустили.