ДТП на Одещині: двоє людей загинуло

Водія та пасажира легковика довелося звільняти з авто за допомогою гідравлічного інструменту

В Одеській області, у місті Балта легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще двоє травмувалися. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

За версією рятувальників, легковий автомобіль рухався вулицею Уварова, де зіткнувся з припаркованою вантажівкою.

Водія та пасажира легковика довелося звільняти з авто за допомогою гідравлічного інструменту. Їх у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Ще двоє людей загинули. Повні обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, столичні поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 15 березня у Деснянському районі Києва. Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Toyota, рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Skoda, який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій Skoda, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці пригоди.