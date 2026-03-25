Головна Київ Новини
search button user button menu button

ДТП у Немішаєвому: автівка збила дівчину на пішохідному переході

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ДТП у Немішаєвому: автівка збила дівчину на пішохідному переході
Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні для надання медичної допомоги
фото: поліція Київщини/Facebook

Водій Toyota Camry здійснив наїзд на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу

У Бучанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та пішохода. Внаслідок наїзду молода жінка отримала травми та була госпіталізована. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що аварія сталася днями близько 23:30 на одній із вулиць селища Немішаєве. За попередніми даними, водій автомобіля Toyota Camry здійснив наїзд на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Як з’ясувалося, за кермом власного авто перебував працівник одного з відділень поліції Бучанського району, який на момент ДТП був поза службою. Результати огляду за допомогою пристрою Drager підтвердили, що водій був тверезим.

«За даним фактом працівники Головного управління поліції Київської області проводять службове розслідування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР», – зазначають у відомстві.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події. 

«Главком» писав, що під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та двох легкових автомобілів. Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження. На відео видно, як два автомобілі зупинилися на заборонний сигнал світлофора, очікуючи на проїзд. У цей момент у задню автівку на великій швидкості врізався мотоцикліст. Сила удару була настільки потужною, що задня частина легковика зазнала критичних пошкоджень, а тіло пілота буквально застрягло в конструкціях понівеченого авто.

Теги: поліція Київщина ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Мобілізація у Києві. Нардеп Веніславський анонсуаав зміни в квітні
Мобілізація у Києві. Нардеп Веніславський анонсуаав зміни в квітні
У Бучі чоловік спалив будинок через помсту
У Бучі чоловік спалив будинок через помсту
ДТП у Немішаєвому: автівка збила дівчину на пішохідному переході
ДТП у Немішаєвому: автівка збила дівчину на пішохідному переході
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
У Голосіївському районі під час руху загорівся автомобіль Chevrolet (фото)
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
Насильство над п'ятирічною дитиною: справу 42-річного чоловіка передано до суду
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)
Безплатні екскурсії Києвом: куди піти на прогулянку цими вихідними (розклад)

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua