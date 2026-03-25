ДТП у Немішаєвому: автівка збила дівчину на пішохідному переході

У Бучанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та пішохода. Внаслідок наїзду молода жінка отримала травми та була госпіталізована. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що аварія сталася днями близько 23:30 на одній із вулиць селища Немішаєве. За попередніми даними, водій автомобіля Toyota Camry здійснив наїзд на 20-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Як з’ясувалося, за кермом власного авто перебував працівник одного з відділень поліції Бучанського району, який на момент ДТП був поза службою. Результати огляду за допомогою пристрою Drager підтвердили, що водій був тверезим.

«За даним фактом працівники Головного управління поліції Київської області проводять службове розслідування. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР», – зазначають у відомстві.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

«Главком» писав, що під Києвом сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста та двох легкових автомобілів. Момент зіткнення зафіксували камери відеоспостереження. На відео видно, як два автомобілі зупинилися на заборонний сигнал світлофора, очікуючи на проїзд. У цей момент у задню автівку на великій швидкості врізався мотоцикліст. Сила удару була настільки потужною, що задня частина легковика зазнала критичних пошкоджень, а тіло пілота буквально застрягло в конструкціях понівеченого авто.