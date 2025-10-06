Два роки після ДТП: як триває суд над суддею Тандиром, який збив нацгвардійця

Суд над Тандиром, який збив Вадима Бондаренка, затягується через дії обвинуваченого та його адвокатів. Родина загиблого чекає справедливого рішення, а суддя, що веде процес, протистоїть провокаціям



Два роки тому, за 30 секунд до комендантської години, суддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпості під Києвом. Справу досі розглядають у Святошинському районному суді. Родина загиблого та головуючий суддя переживають роки затяжного процесу, поки обвинувачений і його адвокати намагаються відтягнути вирок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю брата загиблого Олександра Бондаренка у Бабель.

Олександр Бондаренко, старший брат загиблого Вадима, щодня їздить з Умані до Києва, щоб бути присутнім на судових засіданнях. «Не хочу, щоб вона бачила цю наглу мордяку, яка бреше і скандалить. Я ще якось можу це витримати, а вона…», — каже Олександр про вдову брата та дітей.

Кожна поїздка до Києва для нього – вісім годин в дорозі і півтори тисячі гривень витрат. Олександр заробляє на життя футболом – грає за аматорський клуб в Умані, а ще працює комірником на складі. Сімейний бюджет з нареченою Аліною вони ділять так, щоб вистачало на оренду житла та поїздки в Київ. Коли не вистачає, допомагають батьки, які живуть окремо після розлучення ще за життя Вадима.

За два роки суду Олександр вислухав від Тандира та його захисту багато образливих і, на його думку, брехливих речей. Наприклад, адвокати доводили, що Вадим під час перекриття руху на блокпості був лише пішоходом і нібито порушив правила дорожнього руху, через що загинув.

Олександр плакав у суді, розповідаючи про день загибелі брата та про те, як довелося повідомляти батькам новину (листопад 2023 року).

Попри пережите, він вірить у справедливий вирок. «Наш адвокат і прокурор б’ються, – каже Олександр. – Може, Тандира і не посадять на 10 років, але не менше семи дадуть».

Батьки Вадима подали цивільні позови проти Тандира – по мільйону гривень кожен. Захист обвинуваченого пропонував Олександру домовитися про матеріальну компенсацію для доньки Вадима. Олександр відповів, що запізно: «Тандиру слід було від початку поводитися по-людськи. Він думав, що навколо всі дурні. Якби він з самого початку не брехав, я, може, більше б думав про фінанси».

Олександр щодня згадує брата. Після трагедії на його честь заснували футбольний турнір у Тальному, який цьогоріч відбудеться втретє. Найбільше про Вадима нагадує його донька Поліна: «Вона – копія батька, особливо очі». Зараз дівчинка з мамою в Фінляндії, і Олександр бачить її лише на фото.

Батько Вадима, після похорону сина, повернувся на фронт, але через нервові зриви його демобілізували. Зараз він працює вантажником. Мати Олена щонеділі відвідує цвинтар і регулярно спілкується з Анею та дітьми у Фінляндії.

Анна з дітьми евакуювалася на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вона часто приїжджала в Україну, щоб показати Полі батька, але згодом перестала стежити за процесом і дізнається новини через матір Вадима. Аня подала цивільний позов до Тандира на суму 38 мільйонів гривень, вважаючи справедливим моральну та матеріальну компенсацію.

Суддя Тандир та його позиція

Олексій Тандир перебуває в Лук’янівському СІЗО понад два з половиною роки. За цей час він розлучився з дружиною, не спілкується з дітьми, а після звільнення планує працювати адвокатом разом із молодшим братом Дмитром.

Влітку 2024 року Вища рада правосуддя звільнила його з посади судді. Тандир вважає докази ДБР недостатніми і заявляє: «По-людськи мені шкода, що загинула людина, але я твердо стою на своєму: був тверезий, а Вадим на дорозі порушив правила». Він подав скаргу до ЄСПЛ, вимагаючи перегляду запобіжного заходу і моральної компенсації.

Судовий процес та роль судді Бандури

Суддя Іван Бандура розглядає справу над Тандиром. Його стиль ведення засідань називають «демократичним»: він не тисне на учасників, дає висловитися всім сторонам і протистоїть провокаціям обвинуваченого.

За два роки Тандир подав шість скарг на Бандуру та численні відводи, намагаючись затягнути процес. Суддя відхилив більшість з них, а шість були розглянуті іншими суддями. Бандура регулярно повідомляє ВРП і генерального прокурора про затягування процесу і провокації зі сторони Тандира.

Через два місяці після загибелі Вадима на цьому ж блокпості сталася ще одна ДТП. Водій Валерій Нагайко перевищив швидкість і збив двох військових: один загинув, другого госпіталізували. Суд над ним проходить у тому ж суді, але під керівництвом іншого судді. Водій добровільно пройшов тест на алкоголь, результат був негативний. Процес триває швидко, бо він співпрацює з судом і не затягує засідання.

Нагадаємо, що ДТП за участю екссудді Олексія Тандира сталася 26 травня 2023 року на блокпосту у Святошинському районі Києва. Внаслідок аварії загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко. Справа набула резонансу через обставини аварії: Тандир, за версією слідства, перебував у стані алкогольного сп’яніння.