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Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжено арешт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця, продовжено арешт
Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці
фото з відкритих джерел

Суд продовжив тримання під вартою для обвинуваченого до 29 червня

Святошинський райсуд Києва на засіданні продовжив запобіжний захід ексголові Макарівського районного суду Олексію Тандиру. Він залишиться під вартою щонайменше до 29 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Засідання розпочали з клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу тримання під вартою. Як заявив прокурор Михайло Доманіцький, основні ризики, які залишаються, – це вплив на свідків та експертів, а також ризик переховування від суду. Підтримав його і представник потерпілої сторони — адвокат Павло Теслюк.

Своєю чергою адвокати Олексія Тандира звинуватили суддю в тому, що його рішення щодо тримання під вартою є підіграванням обвинуваченню, оскільки більшість ризиків вони нібито неодноразово спростовували у своїх клопотаннях.

Крім того, як повідомив адвокат Олег Юрченко, у сторони захисту є інформація, що на свідків начебто впливав не Тандир, а Державне бюро розслідувань. За його словами, починаючи з 14 березня, у кількох свідків провели обшуки. Їхні свічення, як стверджує адвокат, не влаштовували сторону обвинувачення.

Суд продовжив тримання під вартою для обвинуваченого до 29 червня.  

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків, яка триває вже півтора року. За цей час вдалося допитати 30 людей. 6 травня суд визначиться, чи допитуватиме наступних свідків, чи переходитиме до стадії дослідження письмових доказів.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

До слова, Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

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Теги: суддя Тандир вбивство

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