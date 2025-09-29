В Індії майже 40 людей загинули через тисняву на мітингу

На місці проведення мітингу зібралося 27 тис. осіб, тоді як майданчик вміщує близько 10 тис.

В індійському місті Карур 39 людей загинули у тисняві на передвиборному мітингу актора та політика Віджая. Ще близько 100 мітингувальників постраждали. Про це пише «Главком» із посиланням на rtvi.com.

Інцидент стався 27 вересня, мітинг мав розпочатися вдень, але Віджай та його команда запізнилися на сім годин. За цей час на місці проведення заходу зібралося 27 тис. осіб, тоді як майданчик вміщує близько 10 тис. Джерело NDTV заявило, що затримка була навмисною – команда Віджая хотіла, щоб натовп збільшився. Проте представники політика це припущення заперечують. Юрист партії TVK пояснив запізнення ситуацією на дорогах.

«Затримка була не з нашої вини. Затримка була спричинена поганим рухом транспорту. Саме з цієї причини ми не змогли дістатися вчасно», – підкреслив він.

Уряд штату Тамілнад звинуватив Віджая у порушенні правил проведення мітингу. Зокрема, за словами джерел, організатори мітингу не забезпечили учасників їжею та водою, через що вони почали втрачати свідомість. NDTV зазначає, що люди непритомніли і під час виступу Віджая, але машини швидкої допомоги до місця проведення заходу допущені не були.

Серед іншого генеральний прокурор штату визнав, що, незважаючи на масову явку, на місці проведення мітингу працювало лише 500 поліцейських. Це викликало питання щодо дотримання заходів безпеки, зазначає NDTV.

Внаслідок тисняви ​​на мітингу загинули 39 людей, з яких 10 – неповнолітні. Наймолодшій жертві було два роки. Віджай пообіцяв виплатити по 20 тис. рупій сім'ям, які втратили близьку людину, і по 2 тис. рупій постраждалим.

«Ця сума, звичайно, незначна перед такою втратою. Проте в цей момент мій обов'язок підтримати вас», – підкреслив Віджай.

