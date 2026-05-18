Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме гнучка система знижок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Київської міської державної адміністрації.

Необхідність перегляду тарифів у мерії пояснюють тим, що вартість проїзду в столиці не змінювалася з 2018 року. За цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, оплату праці працівників транспортних підприємств та утримання інфраструктури.

Скільки коштуватиме проїзд: градація цін

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

1-9 поїздок – 30 грн

10-19 – 28,90 грн

20-29 – 27,80 грн

30-39 – 26,60 грн

40-49 – 25,50 грн

50 поїздок – 25 грн

Для тих, хто купує місячні проїзні квитки, умови будуть ще вигіднішими – у такому разі собівартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Новинка: безлімітний пересадковий квиток

Влада міста планує запровадити абсолютно новий для столиці вид квитка –пересадковий за 60 грн. Він дозволить пасажирам здійснювати безлімітну кількість пересадок між метрополітеном та наземним транспортом (або навпаки) протягом 90 хвилин з моменту першої валідації.

Пільги для школярів та студентів

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:

студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;

учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

Коли чекати на зміни та як долучитися до обговорення?

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

Подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження можна до 1 червня 2026 року через платформу.

Нагадаємо, 7 квітня міський голова Віталій Кличко повідомив, що доручив переглянути тариф на проїзд в громадському транспорту. Профільні департаменти мають підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування. Мер нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року.

«Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – сказав Кличко.

14 квітня директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний повідомив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці становить 44 гривні, а в метро – ще більше. Протягом двох-трьох місяців мають визначити, на скільки підвищити тариф на проїзд.

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. Він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях.