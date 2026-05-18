Головна Київ Новини
search button user button menu button

Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Необхідність перегляду тарифів у мерії пояснюють тим, що вартість проїзду в столиці не змінювалася з 2018 року

У Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме гнучка система знижок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Київської міської державної адміністрації.

Необхідність перегляду тарифів у мерії пояснюють тим, що вартість проїзду в столиці не змінювалася з 2018 року. За цей час суттєво зросли витрати на електроенергію, паливо, оплату праці працівників транспортних підприємств та утримання інфраструктури.

Скільки коштуватиме проїзд: градація цін

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку:

  • 1-9 поїздок – 30 грн
  • 10-19 – 28,90 грн
  • 20-29 – 27,80 грн
  • 30-39 – 26,60 грн
  • 40-49 – 25,50 грн
  • 50 поїздок – 25 грн

Для тих, хто купує місячні проїзні квитки, умови будуть ще вигіднішими – у такому разі собівартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Новинка: безлімітний пересадковий квиток

Влада міста планує запровадити абсолютно новий для столиці вид квитка –пересадковий за 60 грн. Він дозволить пасажирам здійснювати безлімітну кількість пересадок між метрополітеном та наземним транспортом (або навпаки) протягом 90 хвилин з моменту першої валідації.

Пільги для школярів та студентів

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:

  • студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;
  • учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. 

Коли чекати на зміни та як долучитися до обговорення?

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 року після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

Подати пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження можна до 1 червня 2026 року через платформу.

Нагадаємо, 7 квітня міський голова Віталій Кличко повідомив, що доручив переглянути тариф на проїзд в громадському транспорту. Профільні департаменти мають підготувати розрахунки на основі економічного обґрунтування. Мер нагадав, що вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні. Її не переглядали з 2018 року.

«Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого», – сказав Кличко.

14 квітня директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний повідомив, що собівартість проїзду у громадському транспорті столиці становить 44 гривні, а в метро – ще більше. Протягом двох-трьох місяців мають визначити, на скільки підвищити тариф на проїзд.

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. Він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях.  

Теги: Київ громадський транспорт тарифи метро влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зоя Петровська та її 39-річний син Сергій жили у будинку, в який 14 травня влучила російська ракета
Під час ракетного удару по Києву загинула дружина військового та її син
Сьогодні, 09:37
Інцидент стався на вулиці Турчина
У Києві військовий в СЗЧ погрожував підірвати будинок і накласти на себе руки
15 травня, 12:56
До 17 травня низка поїздів курсуватиме за скороченим напрямком: від/до станції Київ-Волинський замість Святошина
Зміни в розкладі кільцевої електрички: як курсуватиме Kyiv City Express з 12 по 17 травня
12 травня, 08:35
Іван Марчук вітається з Сергієм Тарутою на виставці з нагоди 80-річчя художника у Києві, 2016 рік
Івану Марчуку – 90. Названо найвідоміших поціновувачів творчості художника: Ющенко, Коболєв, Коломойський, Тарута…
11 травня, 14:47
Погодні умови в столиці фактично відповідають кінцю липня
Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека
8 травня, 18:00
Cтрільця обеззброїли свідки події ще до прибуття поліцейських
У Києві біля ТРЦ пролунали постріли
2 травня, 15:52
Через знеструмлення тимчасово припинила роботу підземка
У Харкові зникло світло та зупинилося метро
26 квiтня, 16:50
Нові тарифи та впровадження абонементів вже затверджені відповідними розпорядженнями
У Києві змінюються тарифи на паркування: як отримати знижку
24 квiтня, 16:20
Володимир Зеленський відзначив мужність тих, хто допомагав на місці події – рятував поранених та сприяв поліції
Трагедія в Києві: Зеленський повідомив деталі збройного нападу
18 квiтня, 20:51

Новини

Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Метро у Києві може подорожчати з 15 липня: влада оприлюднила нові тарифи
Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми
Шахраї виманили у пенсіонера 6,7 млн грн, видаючи себе за працівників СБУ: деталі схеми
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
Обіцяв військовому переведення в тил за $3,5 тис.: затримано 25-річного мешканця Київщини
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
Іван Уривський разом із «Азовом» готує гучну прем'єру в Театрі Франка
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн
У Києві ліквідовано міжрегіональний канал збуту кокаїну на 8 млн грн

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua