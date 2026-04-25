Окупований Луганськ атакували безпілотники

Аліна Самойленко
фото: соціальні мережі

Після атаки БпЛА у Луганську виникла масштабна пожежа

У ніч на 25 квітня окупований Луганськ атакували безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Повідомляється, що на одному із об'єктів у Луганську є ураження, саме там і сталася пожежа. Місцеві телеграм-канали підтвердили, що є влучання.

Наразі іншої інформації немає. 

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого на тимчасово окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів. Місцеві медіа та моніторингові канали повідомляють про удари по енергетичній підстанції та нафтобазі, пише.

У мережі з’явилася інформація про «прильоти» в районі Алчевська Луганської області, зокрема в населеному пункті Лозівський, де, за повідомленнями, уражено місцеву електропідстанцію. Також повідомляється про атаку на нафтобазу в Луганську.

До слова, у ніч на 22 лютого в тимчасово окупованому Луганську було атаковано нафтобазу.

Теги: пожежа Луганськ окуповані території

