У столиці приспущено головний прапор країни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Для збереження полотнища від пошкоджень прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов
фото: Офіційний портал Києва

Найбільший прапор України встановлений на Печерських пагорбах

Сьогодні, 6 квітня, найбільший прапор України, встановлений на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні», приспустили через прогнозовану негоду в Києві. Про це повідомили в КО «Київзеленбуд», інформує «Главком».

За інформацією Укргідрометцентру, 6 квітня вдень у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Для збереження полотнища від пошкоджень, прапор лишиться приспущеним до покращення погодних умов.

Флагшток, на якому майорить найбільший прапор України, встановлений на Печерських пагорбах. Його висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни, розмір полотнища – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. 

Як повідомлялося, метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року. Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці. Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.

До слова, у Києві розпочався період цвітіння абрикосів. Хоча зима була холодною, дерева успішно перезимували та розпочали вегетацію згідно з природним графіком.

