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Онлайн-ворожіння на 800 тисяч: київські шахраї постануть перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Онлайн-ворожіння на 800 тисяч: київські шахраї постануть перед судом
Затримання підозрюваних
фото: Київська міська прокуратуру

Організаторкою бізнесу виявилася мешканка Черкащини, яка залучила до схеми ще двох жінок та чоловіка

У Києві перед судом постануть четверо учасників організованої групи, які під виглядом надання езотеричних послуг та онлайн-ворожіння виманювали гроші у людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Дарницька окружна прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт за статтею про масштабне шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України).

Карти Таро та свічки: правоохоронці показали робоче місце столичних «екстрасенсів»
Карти Таро та свічки: правоохоронці показали робоче місце столичних «екстрасенсів»
фото: Київська міська прокуратура/Fscebook

Організаторкою бізнесу виявилася мешканка Черкащини, яка залучила до схеми ще двох жінок та чоловіка. Фігуранти створили в інтернеті сайти, де активно рекламували свої «надприродні» здібності та пропонували дистанційно вирішити будь-які життєві негаразди. Від клієнтів, які зазвичай перебували у скрутному психологічному стані, вимагалися лише фотографії та гроші.

як виглядало робоче місце «ворожок», які видурили 800 тисяч
як виглядало робоче місце «ворожок», які видурили 800 тисяч
фото: Київська міська прокуратура

Аферисти діяли за чітким сценарієм, де за початкові обряди з фігурантів спочатку брали символічні суми від 500 гривень. Проте під час подальшого спілкування зловмисники починали застосовувати серйозний психологічний тиск і залякували людей «тяжкими наслідками» чи навіть «смертельними загрозами» для їхніх дітей та близьких. Жертв переконували, що ритуали необхідно терміново доводити до кінця, постійно збільшуючи вартість послуг. Зокрема, за зняття «родового прокляття» шахраї вимагали по 16 тис. грн.

Жертвами афери стали чотири жінки, які сумарно віддали зловмисникам майже 800 тисяч гривень. Тепер долю «магів» вирішуватиме суд.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили групу «ворожок», які ошукували українців. За даними слідства, шахраї виманили у людей майже півтора мільйона гривень. Серед потерпілих – родини військових та загиблих захисників. Операцію провели кіберполіцейські разом зі слідчими Дарницького управління поліції та під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури міста Києва.

До слова, 44-річна мешканка Хмельницького втратила 500 тисяч гривень, повіривши інтернет-«цілительці», яка обіцяла зняти «негативну енергію» та змінити її долю. Жінка перебувала у пригніченому та виснаженому стані й шукала підтримку в мережі. Там вона натрапила на оголошення про послуги ворожки та звернулася до неї. Під час спілкування псевдоцілителька переконала її, що навколо «згустилася нег

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Теги: Київ шахрайство прокуратура гроші прокурор

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