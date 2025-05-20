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Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ
Панагію було викрадено з сейфа митрополита Олександра у Ходосівці на Київщині у 2016 році
фото: «Україна Православна»

Представники УПЦ МП, які були посередниками при «продажі», повідомили, що панагію уже купив хтось у Росії

У 2017 році правоохоронці провели оперативні дії з повернення викраденої панагії митрополита Володимира. Вона була викрадена майже десять років тому. «Главком» повідомляє деталі спецоперації, які дізнався проєкт «Україна Православна».

Панагію було викрадено з сейфа митрополита Олександра у Ходосівці на Київщині у 2016 році. 6 квітня 2017 року в ході спецоперації Нацполіції під час спроби збуту частини викраденого майна на суму $500 тис. було затримано групу осіб та вилучено частину викраденого майна потерпілого митрополита Олександра.

Патріарх Кирило з краденою панагією
Патріарх Кирило з краденою панагією
Панагія належала покійному митрополиту Володимиру (Сабодану)
Панагія належала покійному митрополиту Володимиру (Сабодану)
фото: Духовний фронт України

Після викрадення панагії та інших прикрас з’явилася інформація, що товари шукають покупця. Силовики ухвалили рішення провести спецоперацію, де вони б виступили начебто покупцями. Перед тим зловмисники надали фотографії всіх крадених коштовностей з сейфа митрополита.

На зустріч до оперативників прийшли священники Московської церкви в Україні, серед яких вже покійний Степан Бенц і Олексій Савенко. Останній дотепер служить в столичному храмі на Позняках. Священнослужителі виступали посередниками при «продажу». При зустрічі вони навіть попросили показати російські паспорти.

«Ми, зрозуміло, не мали паспортів РФ, але я сказав російською: «Покажи їм гроші». І це спрацювало. Коли вони пересвідчилися, що у нас є кошти – $500 тис., то це справило на них враження. Тож вони пішли за сумкою з прикрасами. Далі з оперативних джерел стало відомо, що у них з’явився намір виманити нас з місця проведення спецоперації і в силовий спосіб забрати кошти. Ми прорахували їхні дії, і наполягли, що зустріч має пройти у зазначеному нами місці», – розповіло джерело, знайоме з деталями спецоперації.

Зазначається, що представники УПЦ МП принесли частину церковних коштовностей: зо два десятки богослужбових прикрас. Водночас панагію, за їх словами, вже було продано до РФ. «Але запевнили, що якщо ми дамо більшу суму, то покупець тією прикрасою поступиться», – додає джерело.

Священників Бенца та Савенка було затримано в номері, їхніх спільників – в лобі готелю. Водночас підозру отримав лише Бенц, згодом з ним було укладено угоду про визнання винуватості. Зазначається, що інші особи, на яких вказував Бенц, до відповідальності притягнуті не були.

«Ми бачили, як прекрасно могли спрацювати правоохоронці, коли миттєво знайшли вкрадену в Одесі картину Караваджо і тих, хто її вкрав. Натомість із богослужбовими коштовностями, коли справа була розкрита, їй ходу не дали», – повідомило джерело.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирило одягнув панагію, яка була викрадена у 2016 році з будинку українського митрополита Олександра (Драбинка). Медальйон належав покійному митрополиту Володимиру (Сабодану)

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.

До слова, 76-річний митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ Московського патріархату Іонафан (у миру – Анатолій Єлецьких) отримав вирок у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Згідно з постановою Верховного суду, цей вердикт набрав чинності і оскарженню не підлягає.

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Теги: Московська церква в Україні

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Кримінал

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