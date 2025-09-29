У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)

Напій вироблений у Німеччині і має міцність 7% об.

У мережі супермаркетів «Сільпо» з'явилася незвичайна новинка: фруктово-винний коктейль, у створенні рецептурі якого брав участь штучний інтелект (ШІ). Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Цей інноваційний напій, вироблений у Німеччині під торговою маркою Katlenburger, має міцність 7% об.

Створений штучним інтелектом фруктово-винний коктейль фото: glavcom.ua

«Напій слабоалкогольний газований на основі фруктового вина. Рецепт та дизайн згенеровані штучним інтелектом», – йдеться на етикетці.

Пляшка напою коштує 199 грн фото: glavcom.ua

Пляшка коктейлю місткістю 0,33 л коштує 199 грн, при купівлі двох і більше можна зекономити 30 грн.

