У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У магазинах Києва з'явився слабоалкогольний напій, згенерований штучним інтелектом (фото)
Створений штучним інтелектом фруктово-винний коктейль
Напій вироблений у Німеччині і має міцність 7% об.

У мережі супермаркетів «Сільпо» з'явилася незвичайна новинка: фруктово-винний коктейль, у створенні рецептурі якого брав участь штучний інтелект (ШІ). Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Цей інноваційний напій, вироблений у Німеччині під торговою маркою Katlenburger, має міцність 7% об.

«Напій слабоалкогольний газований на основі фруктового вина. Рецепт та дизайн згенеровані штучним інтелектом», – йдеться на етикетці. 

Пляшка напою коштує 199 грн
Пляшка коктейлю місткістю 0,33 л коштує 199 грн, при купівлі двох і більше можна зекономити 30 грн.

Нагадаємо, у психіатричних установах почала виявлятися нова тенденція: у частини пацієнтів, які надходять з хибними та іноді небезпечними переконаннями, спостерігається загальна риса – активна взаємодія з чат-ботами.  Деякі пацієнти переконували лікарів у наявності розуму у ботів, інші приносили «тисячі» сторінок листування, де нейромережі підтримували їх нездорові думки. В окремих випадках спілкування зі штучним інтелектом (ШІ) призводило до серйозних наслідків, включаючи втрату роботи, розставання, госпіталізації, тюремні терміни та навіть вбивства. Однак психіатри не поспішають визнавати «ШІ-психоз» як офіційний діагноз. За словами експертів, це поняття може ввести в оману та спрощує складний процес розуміння психозу.

