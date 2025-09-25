Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
Neuralink Ілона Маска планує нові випробування
фото: engadget.com

«Прочитані» штучним інтелектом слова надрукує нейромережа, а відповідь співрозмовника (або чат-бота) користувач зможе чути через навушники

Компанія Ілона Маска Neuralink повідомила про готовність розпочати ще одне клінічне випробування свого мозкового імпланту вже наступного місяця. На цей раз компанія планує «навчити» фірмовий чіп розпізнавати «внутрішній» голос людей, які втратили можливість голосового спілкування. Про це пише «Главком» із посиланням на engadget.com.

Наразі мозкові чіпи вже допомагають людям використовувати екранні клавіатури для набору тексту. За задумом інженерів Neuralink, «переведення» думки в текст має прискорити цей процес, усунувши необхідність набору слів за літерами.

Передбачається, що «прочитані» штучним інтелектом слова надрукує нейромережа, а відповідь співрозмовника (або чат-бота) користувач зможе чути через навушники (наприклад, AirPods). Технічних подробиць про клінічні випробування, що готуються, компанія поки не розкрила.

Нагадаємо, нейротехнологічна компанія Neuralink Ілона Маска ставить амбітні цілі. Згідно з документами для інвесторів, на які посилається Bloomberg, компанія планує вживлювати свої чипи до 20 тисяч людей щорічно, прагнучи досягти річного доходу в понад один мільярд доларів до 2031 року.

Раніше стало відомо, що Neuralink Ілона Маска отримав конкурента, на цей раз із Китаю. У Шанхаї була успішно проведена перша в Китаї операція з вживлення інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (BCI) 36-річному пацієнту, який втратив всі кінцівки 13 років тому після удару струмом. Завдяки мініатюрному імпланту чоловік тепер здатний керувати комп'ютером силою думки, що дозволяє йому грати у шахи та відеоігри.

Теги: Ілон Маск технології штучний інтелект AirPods

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окрім енергії, ШІ також вимагає значних обсягів води для охолодження дата-центрів
Скільки води витрачає ШІ на один запит – цифри від Google
24 серпня, 22:02
У Трампа новий фаворит замість Ілона Маска
Трамп робить засновника Airbnb новим міні-Маском
25 серпня, 14:32
Розробники ChatGPT опинились у центрі скандалу через смерть підлітка
Трагедія через ChatGPT: смерть підлітка змусила OpenAI змінити політику безпеки
28 серпня, 13:38
Зумери всерйоз ставляться до робітничих спеціальностей
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
4 вересня, 12:02
Система Skyranger здатна захищати територію площею 16 кв. км
Україна отримає системи ППО Skyranger від Rheinmetall
9 вересня, 00:32
iPhone 17 отримав ультрашвидкісну зарядку
iPhone 17 Pro зможе працювати майже два дні на одному заряді: все, що відомо про новинки від Apple
9 вересня, 23:23
Торік ОМКФ також пройшов в Києві
Штучний інтелект на 16-му Одеському міжнародному кінофестивалі. Оголошено програму спецпоказів
9 вересня, 16:07
Програма пришвидшує kill chain (ланцюг ураження цілі) та заощаджує до 90% часу аналітиків
Українці створили ШІ-програму, яка самостійно знаходить ворожу техніку
9 вересня, 14:52
Компанія Microsoft з 14 жовтня 2025 року припинить надавати безкоштовні оновлення безпеки для Windows 10, тому старі комп'ютери стануть вразливими
Microsoft завершує підтримку Windows 10: що потрібно знати користувачам
14 вересня, 23:35

Девайси

Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook
Meta запустила ШІ для знайомств у Facebook
Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
Браузер Chrome навчиться виконувати ШІ-завдання: що зміниться для користувачів
Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році
Apple готується до випуску складаного iPhone Fold у 2026 році
Apple відключить від iCloud раніше популярні моделі iPhone
Apple відключить від iCloud раніше популярні моделі iPhone
Корпорація Google звільнила сотні незадоволених умовами праці ШІ-тренерів
Корпорація Google звільнила сотні незадоволених умовами праці ШІ-тренерів

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua