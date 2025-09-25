Neuralink анонсувала технологію швидкого перетворення думок на текст

«Прочитані» штучним інтелектом слова надрукує нейромережа, а відповідь співрозмовника (або чат-бота) користувач зможе чути через навушники

Компанія Ілона Маска Neuralink повідомила про готовність розпочати ще одне клінічне випробування свого мозкового імпланту вже наступного місяця. На цей раз компанія планує «навчити» фірмовий чіп розпізнавати «внутрішній» голос людей, які втратили можливість голосового спілкування. Про це пише «Главком» із посиланням на engadget.com.

Наразі мозкові чіпи вже допомагають людям використовувати екранні клавіатури для набору тексту. За задумом інженерів Neuralink, «переведення» думки в текст має прискорити цей процес, усунувши необхідність набору слів за літерами.

Передбачається, що «прочитані» штучним інтелектом слова надрукує нейромережа, а відповідь співрозмовника (або чат-бота) користувач зможе чути через навушники (наприклад, AirPods). Технічних подробиць про клінічні випробування, що готуються, компанія поки не розкрила.

Нагадаємо, нейротехнологічна компанія Neuralink Ілона Маска ставить амбітні цілі. Згідно з документами для інвесторів, на які посилається Bloomberg, компанія планує вживлювати свої чипи до 20 тисяч людей щорічно, прагнучи досягти річного доходу в понад один мільярд доларів до 2031 року.

Раніше стало відомо, що Neuralink Ілона Маска отримав конкурента, на цей раз із Китаю. У Шанхаї була успішно проведена перша в Китаї операція з вживлення інтерфейсу «мозок-комп'ютер» (BCI) 36-річному пацієнту, який втратив всі кінцівки 13 років тому після удару струмом. Завдяки мініатюрному імпланту чоловік тепер здатний керувати комп'ютером силою думки, що дозволяє йому грати у шахи та відеоігри.