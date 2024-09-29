У Києві через падіння дерева загинула людина
На місці події працювали «швидка» та комунальники
У печерському районі Києва трапилася трагедія. В одному з дворів на вулиці Джона Маккейна впало дерево, у результаті загинула людина. Про це повідомляють читачі «Главкома».
На місці події працювали «швидка» та комунальники.
За свідченням очевидців, спершу було чутно тріск, а потім тополя впала на жінку. Причому жертв могло бути більше, у той момент двором ішли й інші люди.
Очевидці повідомляють, що дерево, яке впало у Києві, загинула жінка pic.twitter.com/qckNxTlje2— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 29, 2024
Раніше Гідрометцентр попереджав про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області.
До кінця доби 29 вересня та 30 вересня пориви вітру тут досягатимуть 15-20 м/с.
Раніше у Дарницькому районі біля зупинки чоловік вдарив ножем людину, після чого намагався втекти з міста.
Також повідомлялося, що у Києві затримано чоловіка, який під час застілля вдарив ножем у шию товариша по чарці. Подія відбулась у Дарницькому районі столиці. Від лікарів поліцейські отримали повідомлення, що в будівлі на вулиці Зрошувальній вони виявили тіло 39-річного чоловіка із ножовим пораненням шиї.
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