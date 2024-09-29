У Києві через падіння дерева загинула людина

Дерево впало в одному з дворів на вулиці Джона Маккейна

На місці події працювали «швидка» та комунальники

У печерському районі Києва трапилася трагедія. В одному з дворів на вулиці Джона Маккейна впало дерево, у результаті загинула людина. Про це повідомляють читачі «Главкома».

На місці події працювали «швидка» та комунальники.

За свідченням очевидців, спершу було чутно тріск, а потім тополя впала на жінку. Причому жертв могло бути більше, у той момент двором ішли й інші люди.

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Раніше у Дарницькому районі біля зупинки чоловік вдарив ножем людину, після чого намагався втекти з міста.

Також повідомлялося, що у Києві затримано чоловіка, який під час застілля вдарив ножем у шию товариша по чарці. Подія відбулась у Дарницькому районі столиці. Від лікарів поліцейські отримали повідомлення, що в будівлі на вулиці Зрошувальній вони виявили тіло 39-річного чоловіка із ножовим пораненням шиї.