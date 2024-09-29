Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві через падіння дерева загинула людина

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві через падіння дерева загинула людина
Дерево впало в одному з дворів на вулиці Джона Маккейна
фото: glavcom.ua

На місці події працювали «швидка» та комунальники

У печерському районі Києва трапилася трагедія. В одному з дворів на вулиці Джона Маккейна впало дерево, у результаті загинула людина. Про це повідомляють читачі «Главкома».

На місці події працювали «швидка» та комунальники.

У Києві через падіння дерева загинула людина фото 1

За свідченням очевидців, спершу було чутно тріск, а потім тополя впала на жінку. Причому жертв могло бути більше, у той момент двором ішли й інші люди. 

Раніше Гідрометцентр попереджав про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області.

У Києві через падіння дерева загинула людина фото 2

До кінця доби 29 вересня та 30 вересня пориви вітру тут досягатимуть 15-20 м/с.

Раніше у Дарницькому районі біля зупинки чоловік вдарив ножем людину, після чого намагався втекти з міста.

Також повідомлялося, що у Києві затримано чоловіка, який під час застілля вдарив ножем у шию товариша по чарці.  Подія відбулась у Дарницькому районі столиці. Від лікарів поліцейські отримали повідомлення, що в будівлі на вулиці Зрошувальній вони виявили тіло 39-річного чоловіка із ножовим пораненням шиї. 

Читайте також:

Теги: трагедія Київ чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співак не планував виступу, але, за його словами, він вийшов доречним
Вакарчук заспівав для перехожих у Києві
1 вересня, 23:55
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
На Львівщині 5 вересня оголошено днем жалоби
4 вересня, 14:59
Унаслідок вибуху троє людей дістали тілесні ушкодження та госпіталізовані
На Полтавщині чоловік кинув у натовп гранату – один загиблий, троє поранених
9 вересня, 12:11
Наслідки вибуху на підприємстві в Києві, 8 вересня 2024 р.
У Києві пролунав вибух: є загиблі, під завалами можуть бути люди (оновлено)
8 вересня, 13:48
56-річна жінка та 39-річний чоловік планували потрапити до Німеччини
Зять одружився із тещею, щоб виїхати за кордон
15 вересня, 15:39
Під час передачі неправомірної вигоди в сумі $1000  жінку затримали правоохоронці
Працівниця Південного кладовища столиці наживалася на померлих: викрито схему
18 вересня, 14:09
У квітні цього року Ніна Пашкевич здобула перемогу на Чемпіонаті України з важкої атлетики, була десятиразовою чемпіонкою серед Masters, встановила декілька рекордів.
На фронті загинула чемпіонка України з важкої атлетики Ніна Пашкевич (фото)
20 вересня, 15:17
Мер міста додав, що після того, як будуть виділені гроші, першочергово запускатимуть об’єкти найвищої готовності
Мітинг інвесторів біля КМДА: Кличко повідомив, яких домовленостей досягнуто
26 вересня, 17:16
Тривога охоплювала більшість українських областей
Тривога в Києві та низці областей тривала пів години
27 вересня, 09:49

Новини

У Києві через падіння дерева загинула людина
У Києві через падіння дерева загинула людина
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки
У Києві на вихідних пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
У Києві на вихідних пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
Поліція спростувала інформацію про захоплення одного з торговельних центрів у Києві
Поліція спростувала інформацію про захоплення одного з торговельних центрів у Києві
В Україні очікується подорожчання картоплі: яка ціна в столичних супермаркетах
В Україні очікується подорожчання картоплі: яка ціна в столичних супермаркетах
На в'їзді до Броварів сталася аварія за участі поліцейського авто (відео)
На в'їзді до Броварів сталася аварія за участі поліцейського авто (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2024
27K
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
24K
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
15K
Європейці змінили поведінку у ресторанах: дані дослідження
7510
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони

Новини

Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:00
В РФ поліція вербує на війну в Україну жінок-порушниць
Сьогодні, 03:50
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
Сьогодні, 02:45
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Вчора, 10:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua