У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
Влада просить містян зберігати спокій
Сьогодні зранку, 14 жовтня, у Дарницькому районі столиці лунатимуть вибухи. Про це повідомила пресслужба місцевої райдержадміністрації.
«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи», – зазначили в РДА.
Влада просить містян зберігати спокій та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.
Раніше у Вишгородському районі було чути звуки вибухів. На території району 1 жовтня проводилися вибухові роботи. Через це було гучно.
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