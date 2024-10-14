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У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно
фото ілюстративне

Влада просить містян зберігати спокій

Сьогодні зранку, 14 жовтня, у Дарницькому районі столиці лунатимуть вибухи. Про це повідомила пресслужба місцевої райдержадміністрації.       

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи», – зазначили в РДА.         

Влада просить містян зберігати спокій та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.    

Раніше у Вишгородському районі було чути звуки вибухів. На території району 1 жовтня проводилися вибухові роботи. Через це було  гучно.

Теги: укриття вибух військові Київ

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