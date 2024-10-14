У Дарницькому районі столиці незабаром буде гучно

Влада просить містян зберігати спокій

Сьогодні зранку, 14 жовтня, у Дарницькому районі столиці лунатимуть вибухи. Про це повідомила пресслужба місцевої райдержадміністрації.

«Без паніки – нашими військовими здійснюватимуться планові заходи», – зазначили в РДА.

Влада просить містян зберігати спокій та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.

Раніше у Вишгородському районі було чути звуки вибухів. На території району 1 жовтня проводилися вибухові роботи. Через це було гучно.