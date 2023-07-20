«Енергоатом» збудує ядерний хаб на Київщині

Ядерний науковий хаб сприятиме розвитку Чорнобильської АЕС

У Славутичі, що на Київщині, створюють Північно-український ядерний науковий хаб. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатома».

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Хаб збудують з метою створення умови для розвитку наукової та бізнес складової атомної, а також пошук рішень для розбудови зеленої енергетики в Україні. Хаб дозволить об’єднати зусилля науково-дослідних інститутів, освітніх установ та енергетичних компаній у створенні нових проєктів атомних електростанцій, розв’язання проблем безпеки їх експлуатації, розвиток суміжної інфраструктури.

Як зазначають в «Енергоатомі», ядерний науковий хаб сприятиме розвитку Чорнобильської АЕС, шукатиме шляхи подальшого застосування відчужених територій, розвиток зеленої енергетики на базі закритої електростанції, дозволить розглядати проєкти зі збереження та утилізації ядерних відходів, які утворюються в результаті роботи українських атомних станцій.

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Крім того, до роботи в межах даного проєкту планують залучити моніторингові групи МАГАТЕ та науковців у сфері ядерної енергетики з усього світу.

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Північно-український ядерний науковий хаб у Славутичі

Розмістити ядерний науковий хаб планують на базі будівлі Центру професійного розвитку Славутича. Щоб забезпечити повноцінне функціонування споруди за новим призначенням, там відремонтують дах, проведуть реконструкцію внутрішніх приміщень, повністю оновлять комунікації та системи опалення. Наступним кроком йтиме придбання необхідного обладнання для науково-дослідної діяльності, конференцій, роботи спеціалістів на постійній основі.

Додамо, Славутич є наймолодшим містом України, яке збудували для працівників Чорнобильської АЕС після аварії в 1986 році. Фактично Славутич розташований у Чернігівській області, але належить до Київської.

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Нагадаємо, що російські загарбники заявили, що готують штурм Запорізької АЕС із використанням важкого озброєння. У розвідці попередили про нові провокації загарбників.