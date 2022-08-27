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Форель за ціною хека. Суд покарав жінку за махінацію цінників у київському «Сільпо»

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Форель за ціною хека. Суд покарав жінку за махінацію цінників у київському «Сільпо»
Жінка «обдурила» касу самообслуговування супермаркета
фото з відкритих джерел

Уродженку Донецька визнано винною у шахрайстві

Солом’янський районний суд Києва призначив 200 годин громадських робіт уродженці Донецька, яку було визнано винною у шахрайстві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 серпня.

За матеріалами справи, 3 серпня обвинувачена зайшла до столичного супермаркету «Сільпо», що розміщений в торгівельному центрі «Аркадія». Там вона вирішила замінити справжні цінники зі штрих-кодами товарів на товари, у яких вартість значно нижча.

Отже, через касу самообслуговування жінка пробила: капсули для прання кольорових речей Perewoll вартістю 234 грн за ціною лимонів 11,59 грн, сир «Пирятин» (його ціна 85,51 грн) обійшовся за ціною яблук 2,48 грн, рибу форель вартістю 427,61 грн вдалося купити за ціною риби хека 93,65 грн.

Шахрайку викрила охорона супермаркету, коли та прямувала на вихід. Обвинувачена повністю визнала вину. Також жінка повідомила суд, що погоджується на розгляд справи без своєї присутності.

Феміда роз’яснила: вирок у вигляді 200 годин громадських робіт полягає у тому, що обвинувачена  у вільний час виконуватиме безоплатні суспільно корисні роботи, які визначать органи місцевого самоврядування.

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Теги: Київ шахрайство вирок Сільпо супермаркет

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