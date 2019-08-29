  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фунікулер вимили до блиску перед відкриттям (фото)

    • Розсилка
    Фунікулер готують до відкриття після ремонту - Фунікулер вимили до блиску перед відкриттям (фото)
    Фунікулер готують до відкриття після ремонту
    Фото: Київпастранс

    Після планового обслуговування фунікулер відновлює роботу

    У київському фунікулері завершуються останні приготування до відновлення роботи.

    «Завершуємо чепурити фунікулер», - повідомили у КП «Київпастранс» і оприлюднили фотографії процесу.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Фунікулер вимили до блиску перед відкриттям (фото)
    Фунікулер вимили до блиску перед відкриттям (фото)

    Як повідомлялося, у четвер, 29 серпня, о 12:00 київський фунікулер відновить свою роботу після ремонту.

    Читайте також

    В результаті регламентних робіт на фунікулері були оновлені засоби зв’язку, підлога та стелі, відремонтовані тягові двигуни, колеса, гальма, пантографи.

    Нагадаємо, що фунікулер був закритий на техогляд місяць тому, 22 липня.

    Його мали відкрити 23 серпня, але під час випробувань виникли технічні несправності, тому дату відкриття перенесли. 

    Раніше сьогодні заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян повідомив, що незабаром після планового обслуговування розпочне свою роботу київський фунікулер. Точну дату відкриття мали назвати сьогодні після останніх технічних перевірок.

    Читайте також
    Київ громадський транспорт Київпастранс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ