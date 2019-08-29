Фунікулер вимили до блиску перед відкриттям (фото)



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Фунікулер готують до відкриття після ремонту Фото: Київпастранс

Після планового обслуговування фунікулер відновлює роботу

У київському фунікулері завершуються останні приготування до відновлення роботи.

«Завершуємо чепурити фунікулер», - повідомили у КП «Київпастранс» і оприлюднили фотографії процесу.

Як повідомлялося, у четвер, 29 серпня, о 12:00 київський фунікулер відновить свою роботу після ремонту.

В результаті регламентних робіт на фунікулері були оновлені засоби зв’язку, підлога та стелі, відремонтовані тягові двигуни, колеса, гальма, пантографи.

Нагадаємо, що фунікулер був закритий на техогляд місяць тому, 22 липня.

Його мали відкрити 23 серпня, але під час випробувань виникли технічні несправності, тому дату відкриття перенесли.

Раніше сьогодні заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян повідомив, що незабаром після планового обслуговування розпочне свою роботу київський фунікулер. Точну дату відкриття мали назвати сьогодні після останніх технічних перевірок.