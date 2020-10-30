Головний санітарний лікар Києва пояснив, чому не закриватимуть усі школи

Лікар розповів про заходи, які зменшать ризик інфікування дітей у школах

Закриття столичних шкіл не дасть бажаного результату у боротьбі з коронавірусом.

Про це сказав генеральний директор державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» – головний державний санітарний лікар міста Києва Сергій Чумак.

«Наше першочергове завдання – організувати безпечний процес навчання. Це своєчасне виявлення хворих, визначення та ізоляція контактних із хворими на коронавірус, забезпечення шкіл дезінфікуючими засобами та дотримання санітарних норм. Це наше спільне завдання з батьками та педагогами. Саме від їхньої уваги до стану здоров’я дітей та відповідальності залежить своєчасне виявлення симптомів захворювання у школярів та вчасна ізоляція. Такі заходи у першу чергу дозволять зменшити ризик інфікування інших учасників навчального процесу», – підкреслив Чумак.

Раніше сьогодні під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що переводити всі школи на дистанційне навчання місто не збирається.

У четвер, 29 жовтня, у школах Києва розпочалося навчання після осінніх канікул. Після канікул у дистанційному форматі будуть працювати вісім шкіл.

Місто тримає ситуацію на контролі й оперативно ухвалює рішення щодо карантину в окремих школах чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання.