Під Києвом третій день горить стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
На місці пожежі працює вісім вогнеборців
Рятувальники досі не ліквідували пожежу, що виникла 10 вересня на несанкціонованому сміттєзвалищі на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце пожежі було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, сільських пожежних сіл Гора та Іванків.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.
Станом на 10:00 12 вересня, площа пожежі складає 0,2 га.
На місці пожежі працює 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Ліквідація пожежі триває.
Як повідомлялося, загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради сталося 10 вересня близько 14-ї години.