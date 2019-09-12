  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом третій день горить стихійне сміттєзвалище (фото, відео)

    • Розсилка
    <div class="alt">Пожежа на сміттєзвалищі у Гнідині</div> <div class="copy"></div> - Під Києвом третій день горить стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    Пожежа на сміттєзвалищі у Гнідині
    Фото: ДСНС

    На місці пожежі працює вісім вогнеборців

    Рятувальники досі не ліквідували пожежу, що виникла 10 вересня на несанкціонованому сміттєзвалищі на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце пожежі було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, сільських пожежних сіл Гора та Іванків.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом третій день горить стихійне сміттєзвалище (фото, відео)
    Під Києвом третій день горить стихійне сміттєзвалище (фото, відео)

    Станом на 10:00 12 вересня, площа пожежі складає 0,2 га.

    На місці пожежі працює 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

    Ліквідація пожежі триває.

    Як повідомлялося, загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради сталося 10 вересня близько 14-ї години.

    Читайте також
    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ