Під Києвом третій день горить стихійне сміттєзвалище (фото, відео)



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Пожежа на сміттєзвалищі у Гнідині Фото: ДСНС

На місці пожежі працює вісім вогнеборців

Рятувальники досі не ліквідували пожежу, що виникла 10 вересня на несанкціонованому сміттєзвалищі на території Гнідинської сільської ради у Бориспільському районі.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце пожежі було направлено черговий караул 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бориспіль, сільських пожежних сіл Гора та Іванків.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить 2 га трав’яного настилу та сміття окремими осередками.

Станом на 10:00 12 вересня, площа пожежі складає 0,2 га.

На місці пожежі працює 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Ліквідація пожежі триває.

Як повідомлялося, загорання несанкціонованого сміттєзвалища в на території Гнідинської сільської ради сталося 10 вересня близько 14-ї години.