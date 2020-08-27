Гусовський іде в мери Києва від партії соратника Коломойського



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Партія «За майбутнє» висуватиме кандидатів у мери низки міст України

Партія «За майбутнє» висуне Сергія Гусовського кандидатом на посаду мера Києва. Про це повідомив в коментарі журналістам голова партії Ігор Палиця, передає УНІАН.

«Я переконаний, що будемо брати участь в другому турі і подивимось – чи Віталій Кличко, чи Сергій Гусовський», - сказав він.

Також Палиця заявив, що партія висуватиме кандидатів в мери Рівного, Полтави, Луцька, Запоріжжя та Білої Церкви. «Ми намагаємось, де є якісні люди, якісні представники. Просто так брати участь в перегонах ми не хочемо, тому що ми відповідаємо за тих, кого ми обираємо, пропонуємо. Якщо люди довірять і наші представники переможуть, то нам відповідати за рішення цих людей», - наголосив голова партії «За майбутнє».

Він зазначив, що в Одесі, зокрема кандидатом від партії на посаду міського голови буде лікар Сергій Калінчук.

Говорячи про можливого кандидата в мери Львова, Палиця зауважив: «По Львову в нас йде ще дискусія. Львів - дуже непросте місто, дуже заполітизоване місто. І хто буде нас представляти у Львові, ще йде дискусія. Я не готовий сьогодні відповісти».

Також він повідомив, що в Луцьку партію представлятиме Ігор Поліщук.

Нагадаємо, Гусовський є депутатом Київської міської ради і обирався до її складу за списком партії «ВО «Самопоміч».

Як відомо, Ігор Палиця є соратником олігарха Ігоря Коломойського.

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