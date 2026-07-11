Головна Київ Новини
search button user button menu button

Міноборони РФ цинічно прокоментувало удар по Києву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони РФ цинічно прокоментувало удар по Києву
Наслідки російського удару по Києву 11 липня
фото: скриншот з відео

У ніч проти 11 липня Росія атакувала столицю

Росія зробила цинічну заяву щодо удару по Києву, внаслідок якого постраждало понад 10 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

«Сьогодні вночі Збройні сили Російської Федерації завдали серії ударів високоточним озброєнням великої дальності наземного та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами», – йдеться у повідомленні.

Російське відомство заявило, що під час атаки нібито були уражені не житлові будинки та інфраструктура, а військові цілі.

«У результаті було уражено підприємства української військової промисловості в місті Києві, які задіяні у виробництві та зберіганні безпілотних літальних апаратів великої та середньої дальності, а також об’єкти портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Ізмаїлі Одеської області, що використовуються для доставки та зберігання вантажів військового призначення, паливно-мастильних матеріалів», – зауважило Міноборони РФ.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.

Читайте також:

Теги: війна Київ Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дим з нафтопереробного заводу в Москві після атаки українського безпілотника 18 червня 2026 року
Українські удари по Москві відкривають новий фронт прямо під вікнами Кремля
19 червня, 17:07
«Крим.Реалії» проаналізували, як Сили оборони України розвинули навесні операцію «Логістичний локдаун»
«Крим відрізають від Росії»: як Сили оборони України знищують логістику та забезпечення армії Росії
7 липня, 15:15
Найсильнішого удару зазнала головна святиня заповідника – Успенський собор
«Це атака на українську ідентичність»: посол Євросоюзу жорстко відреагувала на руйнування Лаври
15 червня, 12:43
Патрульні Ростислав Пилипенко та Віталій Павлюков швидко прибули на виклик, надали чоловікові першу допомогу та передали його медикам
Столичні патрульні врятували чоловіка, який намагався вкоротити собі віку
12 червня, 16:37
Мадяр разом із дружиною перебувають на фронті
Кохання на передовій. Мадяр відсвяткував 30-ту річницю весілля: фото з дружиною-військовою
26 червня, 12:10
Путін зробив заяву про удари України
Путін наказав «звести до нуля» наслідки від українських ударів
23 червня, 17:51

Новини

Міноборони РФ цинічно прокоментувало удар по Києву
Міноборони РФ цинічно прокоментувало удар по Києву
У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (оновлено)
Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (оновлено)
Стало відомо, скільки коштів Київ витратив на оновлення комунального транспорту за час великої війни
Стало відомо, скільки коштів Київ витратив на оновлення комунального транспорту за час великої війни
Ліквідатор аварії на ЧАЕС втратив дім під час атаки на Вишневе
Ліквідатор аварії на ЧАЕС втратив дім під час атаки на Вишневе
Проїзд у Києві подорожчає з 15 липня: Кличко підписав розпорядження
Проїзд у Києві подорожчає з 15 липня: Кличко підписав розпорядження

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
50K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua