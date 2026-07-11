Міноборони РФ цинічно прокоментувало удар по Києву

У ніч проти 11 липня Росія атакувала столицю

Росія зробила цинічну заяву щодо удару по Києву, внаслідок якого постраждало понад 10 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

«Сьогодні вночі Збройні сили Російської Федерації завдали серії ударів високоточним озброєнням великої дальності наземного та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами», – йдеться у повідомленні.

Російське відомство заявило, що під час атаки нібито були уражені не житлові будинки та інфраструктура, а військові цілі.

«У результаті було уражено підприємства української військової промисловості в місті Києві, які задіяні у виробництві та зберіганні безпілотних літальних апаратів великої та середньої дальності, а також об’єкти портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Ізмаїлі Одеської області, що використовуються для доставки та зберігання вантажів військового призначення, паливно-мастильних матеріалів», – зауважило Міноборони РФ.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Також унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.