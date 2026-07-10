Проїзд у Києві подорожчає з 15 липня: Кличко підписав розпорядження

Із 15 липня вартість разової поїздки у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері становитиме 30 грн

Разова поїздка у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і на фунікулері коштуватиме 30 грн

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у комунальному громадському транспорті столиці.

Згідно з документом, із 15 липня вартість разової поїздки у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері становитиме 30 грн, пише «Главком».

Водночас для пасажирів, які користуються транспортною карткою та купують поїздки пакетами, діятиме система знижок. Залежно від кількості придбаних поїздок вартість однієї становитиме від 25 до 30 грн.

Крім того, згідно з розпорядженням, місячний безлімітний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 3656 грн. У столиці також збережуть пільги для школярів і студентів, а також запровадять пересадковий квиток, який дозволятиме користуватися різними видами комунального транспорту протягом 90 хвилин.

Документ набирає чинності 15 липня 2026 року.

Як раніше повідомляли у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, разовий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці на рівні 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств і є компромісним варіантом. Справжня ж собівартість перевезень є значно вищою. У профільному департаменті зазначають, що столичні транспортні підприємства розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, який для проїзду в метро становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн. Зважаючи на високу соціальну чутливість питання, влада не стала піднімати планку до економічно обґрунтованого рівня. Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного.

Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.