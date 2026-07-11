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У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
Наслідки російського удару по Києву
фото: Національна поліція

Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений

Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як сьогодні ходить громадський транспорт?

  • Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.
  • Водночас трамваї №25 курсують до ст. м. «Бориспільська».
  • Тролейбуси №27 рухаються за маршрутом: ст. м. «Почайна» – Індустріальний шляхопровід.
  • Автобуси маршрутів №2 і №25 курсують до вул. Новопольової.

«Просимо враховувати зміни під час планування поїздок», – наголошує КМДА.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

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Теги: Київ громадський транспорт війна

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