У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту
Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений
Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
Як сьогодні ходить громадський транспорт?
- Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т: ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.
- Водночас трамваї №25 курсують до ст. м. «Бориспільська».
- Тролейбуси №27 рухаються за маршрутом: ст. м. «Почайна» – Індустріальний шляхопровід.
- Автобуси маршрутів №2 і №25 курсують до вул. Новопольової.
«Просимо враховувати зміни під час планування поїздок», – наголошує КМДА.
Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.
За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.
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