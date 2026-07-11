У столиці після атаки РФ змінено маршрути громадського транспорту

Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений

Унаслідок масованої атаки в ніч на 11 липня громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як сьогодні ходить громадський транспорт?

Рух трамваїв маршруту №8 тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут №8Т : ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська.

тимчасово призупинений. Організовано тимчасовий автобусний маршрут : ст. м. «Позняки» – вул. Ялтинська. Водночас трамваї №25 курсують до ст. м. «Бориспільська».

курсують до ст. м. «Бориспільська». Тролейбуси №27 рухаються за маршрутом: ст. м. «Почайна» – Індустріальний шляхопровід.

рухаються за маршрутом: ст. м. «Почайна» – Індустріальний шляхопровід. Автобуси маршрутів №2 і №25 курсують до вул. Новопольової.

«Просимо враховувати зміни під час планування поїздок», – наголошує КМДА.

Нагадаємо, уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакував місто ракетами. Унаслідок удару постраждали люди.

За даними рятувальників, у Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.