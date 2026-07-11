Ракетна атака на Київ: у місті пролунали вибухи, є постраждалі

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Києва

У Києві о 05:02 оголосили відбій тривоги, наслідки атаки уточнюють

Уночі в Києві пролунали потужні вибухи, після чого в столиці оголосили повітряну тривогу – ворог атакує місто ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та КМВА.

Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Києва.

Невдовзі в різних районах міста пролунала серія потужних вибухів, після чого оголосили повітряну тривогу. У Київській міській військовій адміністрації підтвердили: ворог атакує столицю ракетами.

«Ворог атакує столицю ракетами. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!», – заявили в КМВА.

Перші наслідки зафіксовано в Дніпровському районі: за даними КМВА, там пошкоджено цивільну нежитлову будівлю, за словами Кличка – йдеться про задимлення на нежитловій території. Ворог продовжує атакувати столицю балістикою, кияни закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги. «У Дніпровському районі фіксуємо наслідки атаки, пошкоджено цивільну нежитлову будівлю. Уточнюємо деталі. Будьте в укриттях до відбою тривоги!», – повідомили у КМВА.

«Ворог атакує столицю балістикою. Перебувайте в укриттях!», – додав Кличко.

Оновлено 05:12

Кількість постраждалих у Києві продовжує зростати: наразі травмувалися вже шестеро людей. Трьох поранених медики госпіталізували, ще трьом надали допомогу на місці. Про це повідомив мер столиці.

Оновлено 04:59

Кількість постраждалих зростає: наразі в Києві травмувалися вже троє людей. Двох із них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці. Про це написав Кличко.

Оновлено 04:55

Про перших постраждалих цієї атаки повідомив Кличко: наразі в столиці одна постраждала – поранену жінку медики госпіталізували.

Оновлено 04:43

У Дарницькому районі також зафіксовано влучання в проїжджу частину дороги, там само горить електрощитова регулювання світлофорів, а в розташованих поруч будинках повибивало вікна. Про це написав очільник столиці. За його словами, у Дніпровському районі зафіксовано пожежу на території нежитлової забудови.

фото: соцмережі

Оновлено 04:33

Кличко уточнив масштаб пошкоджень: у Святошинському районі, за попередніми даними, сталося саме влучання в нежитлову будівлю; у Дарницькому додатково горить трансформаторна підстанція; у Солом'янському – пожежа в триповерховій офісній будівлі. Екстрені служби прямують на всі місця. «У Святошинському районі, попередньо, влучання в нежитлову будівлю. У Дарницькому горить трансформаторна підстанція. У Солом'янському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі. Екстрені служби прямують на місця», – повідомив мер.

У Соломʼянському районі, за повідомленням КМВА, внаслідок атаки виникла пожежа в офісній будівлі.

Оновлено 04:24:

Також постраждав Дарницький район: там унаслідок атаки вибило вікна в житловому будинку. «У Дарницькому районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку», – написав Ткаченко.

Оновлено 04:18:

За повідомленнями місцевих мешканців, на лівому березі Києва внаслідок влучання утворилася вирва просто посеред дороги – ймовірно, від ракети типу С-400. Офіційного підтвердження цієї інформації від КМВА чи Повітряних сил поки не було.

фото: соцмережі

Ткаченко повідомив про ще одне пошкодження: «У Святошинському районі внаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю», – написав він.

Оновлено 04:02:

Тим часом, в місті спостерігається сильне задимлення.

Інформація оновлюється...

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1599-й день повномасштабної війни