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Стало відомо, скільки коштів Київ витратив на оновлення комунального транспорту за час великої війни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Стало відомо, скільки коштів Київ витратив на оновлення комунального транспорту за час великої війни
У «Київпастрансі» підбили підсумки найбільших закупівель громадського транспорту за останні роки
фото: КП «Київпастранс»

Найбільшим проєктом стала закупівля 85 автобусів Isuzu за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку

Протягом 2022–2026 років комунальне підприємство «Київпастранс» отримало десятки нових автобусів, трамваїв і тролейбусів у межах кількох великих закупівель. Наймасштабніше оновлення рухомого складу відбулося за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди зникли «Богдани»? Який транспорт купує Київ під час війни і хто на цьому заробляє».

Ідеться про 85 низькопідлогових автобусів Isuzu Citiport 12 турецького виробництва. Загальна вартість закупівлі разом із супутніми послугами склала 18,6 млн євро.

Також у межах того самого проєкту, профінансованого Європейським інвестиційним банком, Київ отримав 19 низькопідлогових трамваїв К1Т306 виробництва компанії «Татра-Юг». Поставки відбувалися протягом 2022–2023 років, а загальна вартість контракту становила 24,9 млн євро. Ще один трамвай за цим договором надійшов до столиці роком раніше – у 2021 році.

Окрім кредитних закупівель, місто продовжило оновлювати парк електротранспорту і за власний кошт. Так, у 2025 році Київ придбав ще вісім трамваїв К1Т306. На ці потреби з міського бюджету було спрямовано 768,9 млн грн.

На початку 2026 року «Київпастранс» уклав ще один значний контракт – на постачання 16 нових низькопідлогових тролейбусів PTS T12309. Вартість закупівлі становить 303,5 млн грн.

У комунальному підприємстві повідомили, що половина нових тролейбусів уже працює на столичних маршрутах. Решта машин мають вийти на лінії найближчим часом.

Раніше «Главком» писав, що київська влада досі не узгодила дату підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті. Спочатку планувалося запровадити нові ціни з 15 липня, але наразі конкретної дати немає.

Згідно з відповіддю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит видання, новий тариф все ще має складати 30 грн за поїздку – ця вартість, наголошують в КМДА, є економічно обґрунтованою і розрахована на основі витрат за 2025 рік.

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Теги: автобус Київ влада місто Київпастранс транспорт

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