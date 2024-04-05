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Німеччина оголосила про масштабну військову реформу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина оголосила про масштабну військову реформу
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус хоче реформувати війська і створити кібервійсько
ілюстративне фото

Spiegel: Через підвищену загрозу Європі з боку Росії Борис Пісторіус хоче зробити «боєздатний Бундесвер»

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про реформи з метою зміцнення бундесверу, зокрема про реформу командування та про створення кібервійськ. Про це пише Spiegel.

«Ситуація із загрозами в Європі погіршилася. Ми стикаємося з викликами, що випливають з цього. Це включає в себе реформування нашого Бундесверу таким чином, щоб він був в оптимальному положенні, особливо в разі необхідності оборони» – сказав під час останньої пресконференції Борис Пісторіус. Він також наголосив: «Це має бути зрозуміло всім: ми захищаємо нашу країну та наших союзників. Ніхто не повинен навіть думати нападати на нас».

Зокрема, буде створено єдине оперативне центральне командування, яке поєднає функції двох своїх попередників – командування закордонними військами та командування військами на території ФРН.

Крім того, поряд із сухопутними, повітряними та морськими військами у Німеччині створять війська для дій у кіберпросторі та інформаційних операцій. Зокрема, їх мають задіяти для радіоелектронної боротьби, кібероперацій, розвідки та захисту інформаційної інфраструктури.

Пісторіус зазначив, що в бюджеті на 2025 рік Бундесверу потрібно додатково 6,5 млрд євро. Водночас він не згадав, чи має намір влада повертати до ФРН обов'язкову військову службу. Витрати ФРН на оборону у 2024 році мають становити приблизно 52 млрд євро.

У лютому 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц заснував спеціальний фонд у 100 млрд. євро для модернізації збройних сил країни. Також цього року канцлер заявляв, що Німеччина вперше за десятиліття досягне позначки у 2% витрат на ВВП на потреби оборони – мету, якої вимагає досягти керівництво НАТО. Проте раніше цього тижня Zeit зазначав, що влада Німеччини прогнозує вичерпання фонду в 100 млрд до 2027 року і шукає нові способи наростити витрати на оборону.

До слова, Німеччина 28 березня оновила список військової допомоги, яку вже передала Україні. Серед іншого ЗСУ отримають нові дрони, снаряди для танків і артилерії. Українські воїни отримали п’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала дев’ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Ще українська армія отримала 24 тис. снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів Gmg, 3 тис. маскувальних сіток, 2 тис. пончо (захист від дощу) та два аварійні електрогенератори.

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Теги: 8 березня влада кібербезпека машини Бундестаг армія кібератака Міноборони міністр Німеччина Олаф Шольц

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