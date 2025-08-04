На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських

Зловмисники виготовили вибуховий пристрій та намагалися заманити працівників поліції на місце підриву за допомогою фейкового виклику

У лютому цього року двоє жителів Буковини, 17 і 18 років, на замовлення куратора з РФ намагалися вчинити теракт відносно правоохоронців. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Зрадники самостійно виготовили вибуховий пристрій та залишили його біля покинутої будівлі у Вижницькому районі, щоб підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом.

Під час спецоперації співробітники поліції Буковини та обласного Управління СБУ запобігли злочину, знешкодили вибухівку та затримали ворожих агентів безпосередньо на місці злочину.

Крім того, було встановлено, що обидва фігуранти причетні до виготовлення і збуту психотропних речовин. Один із них облаштував у себе вдома нарколабораторію, де виготовляв амфетамін.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Дії обвинувачених кваліфіковано за:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (Замах на вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв);

ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

ч. 2 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);

ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті, обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала 16-річну дівчину за підозрою у підготовці до теракту проти українських правоохоронців. Як стверджує спецслужба, фігурантка на замовлення російських спецслужб виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції у Житомирі.

Також «Главком» писав, що у березні російська спецслужба підірвала у Івано-Франківську своїх агентів 15 і 17 років, які переносили саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу.