Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських
Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі
фото з відкритих джерел

Зловмисники виготовили вибуховий пристрій та намагалися заманити працівників поліції на місце підриву за допомогою фейкового виклику

У лютому цього року двоє жителів Буковини, 17 і 18 років, на замовлення куратора з РФ намагалися вчинити теракт відносно правоохоронців. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Зрадники самостійно виготовили вибуховий пристрій та залишили його біля покинутої будівлі у Вижницькому районі, щоб підірвати наряд поліцейських, що мав виїхати за хибним викликом.

Під час спецоперації співробітники поліції Буковини та обласного Управління СБУ запобігли злочину, знешкодили вибухівку та затримали ворожих агентів безпосередньо на місці злочину.

На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських фото 1

Крім того, було встановлено, що обидва фігуранти причетні до виготовлення і збуту психотропних речовин. Один із них облаштував у себе вдома нарколабораторію, де виготовляв амфетамін. 

На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських фото 2

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Дії обвинувачених кваліфіковано за:

  • ч. 2 ст. 15,  ч. 2 ст. 258 (Замах на вчинення терористичного акту);
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 2 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв);
  • ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);
  • ч. 2 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням);
  • ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. 

Відповідно до санкції статті, обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала 16-річну дівчину за підозрою у підготовці до теракту проти українських правоохоронців. Як стверджує спецслужба, фігурантка на замовлення російських спецслужб виготовила вибухівку, щоб підірвати наряд поліції у Житомирі.

Також «Главком» писав, що у березні російська спецслужба підірвала у Івано-Франківську своїх агентів 15 і 17 років, які переносили саморобний вибуховий пристрій у районі залізничного вокзалу.

Читайте також:

Теги: теракт Чернівецька область поліція Буковина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десятки людей отримали укуси роззлючених бджіл
Масована атака бджіл у Франції: постраждали десятки людей
8 липня, 10:36
Причини та всі обставини трагедії з'ясовує слідство
На Полтавщині в аквапарку загинула дитина
13 липня, 09:45
Головні новини ночі проти 14 липня
Трамп підтвердив передачу Patriot Україні: головне за ніч
14 липня, 05:13
Правоохоронці проводять обшуки для запобігання контрабанді зброї та наркотиків
Правоохоронці проводять масштабні обшуки на митницях у трьох областях України
9 липня, 13:59
Двоє фігурантів складали завідомо неправдиві документи щодо якості ремонтних робіт на одній із центральних вулиць столиці
Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг
15 липня, 16:24
У Берліні побилися понад 50 людей, один чоловік загинув
У Берліні побилися понад 50 людей, один чоловік загинув
20 липня, 09:05
Співробітник пошкодженої крамниці під час спілкування з правоохоронцями заперечив факт крадіжки товару
Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ
21 липня, 15:58
Поліцейські ретельно відпрацювали усі наявні відео з камер спостереження, опитали десятки ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент
Справа про ножове поранення Юрія Макарова закрита: ДНК-аналіз показав несподіваний результат
31 липня, 12:40
Турецький дипломат потрапив у скандал на пляжі в Ізраїлі
Знімав дівчат у кабінках на пляжі: працівник посольства Туреччини потрапив у скандал у Ізраїлі
30 липня, 14:15

Суспільство

У Львові на місці колишнього цвинтаря розпочалась ексгумація польських військових
У Львові на місці колишнього цвинтаря розпочалась ексгумація польських військових
На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських
На Буковині судитимуть двох агентів РФ, які готували теракт проти поліцейських
Збір грибів, ягід та трав: в яких випадках потрібен лісовий квиток
Збір грибів, ягід та трав: в яких випадках потрібен лісовий квиток
СБУ затримала російського «крота» у Держспецтрансслужбі Міноборони
СБУ затримала російського «крота» у Держспецтрансслужбі Міноборони
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Віталія Чураєва
В Україні мінлива хмарність: погода на 4 серпня
В Україні мінлива хмарність: погода на 4 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
47K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
7269
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
4338
Коли Путін з'їхав з глузду
3601
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну

Новини

Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua