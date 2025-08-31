Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Атака на Одещину: пошкоджено приватні будинки, та адмінбудівлі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Одещину: пошкоджено приватні будинки, та адмінбудівлі
На місцях працюють всі уповноважені служби
фото: ДСНС Одещини

Через російську атаку на Одещину знеструмлено понад 20 тис абонентів

Російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення понад 29 тис абонентів. Наразі фахівці вже розпочали роботи з відновлення електропостачання, а об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.

Атака на Одещину: пошкоджено приватні будинки, та адмінбудівлі фото 1
фото: ДСНС Одещини

Також зафіксовано пошкодження приватних будинків та адміністративних приміщень. В деяких місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Відомо про одну постраждалу людину.

На місцях працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

Нагадаємо, російські війська атакували два райони області – Нікопольський та Синельниківський – із застосуванням безпілотників, важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Ворог атакував Нікопольський район, завдаючи ударів по районному центру, а також Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілів постраждав 46-річний чоловік, якого у важкому стані госпіталізували. Пошкоджено два багатоквартирні та сім приватних будинків, сім господарських споруд, а ще одну – знищено. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач та газогони.

Читайте також:

Теги: Одеса обстріл дрон Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП
Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа
Вчора, 19:58
Софія Ротару однією з перших відреагувала на російський терор в ніч проти 28 серпня 2025 року
Ротару та інші зірки відреагували на масовану атаку росіян на Київ
28 серпня, 14:46
Кількість постраждалих продовжує зростати у Запоріжжі
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
18 серпня, 17:04
Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
17 серпня, 10:21
СБУ викрила агентів ФСБ на Одещині
Готували обстріл Одещини: СБУ викрила агентів Росії
14 серпня, 10:26
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС
Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
10 серпня, 13:40
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Замість штрафу: працівниця Одеської митниці вимагала понад 270 тис грн хабаря
10 серпня, 09:40
Ворожий дрон влучив у автомобіль
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
7 серпня, 05:28
В АЗС вилетіло скління
З'явились кадри потрощеної АЗС у Харкові після російського удару
6 серпня, 01:19

Новини

Атака на Одещину: пошкоджено приватні будинки, та адмінбудівлі
Атака на Одещину: пошкоджено приватні будинки, та адмінбудівлі
Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа
Мер міста Рені потрапив у ДТП, є загиблі та постраждалі – медіа
Уряд запускає продаж одного з найбільших хімічних комплексів України
Уряд запускає продаж одного з найбільших хімічних комплексів України
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
В Одесі буревій повалив понад 70 дерев (фото)
В Одесі буревій повалив понад 70 дерев (фото)
День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України
День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
8261
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
7498
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
7109
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua