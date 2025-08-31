Атака на Одещину: пошкоджено приватні будинки, та адмінбудівлі

Через російську атаку на Одещину знеструмлено понад 20 тис абонентів

Російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення понад 29 тис абонентів. Наразі фахівці вже розпочали роботи з відновлення електропостачання, а об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.

фото: ДСНС Одещини

Також зафіксовано пошкодження приватних будинків та адміністративних приміщень. В деяких місцях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Відомо про одну постраждалу людину.

На місцях працюють всі уповноважені служби. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

Нагадаємо, російські війська атакували два райони області – Нікопольський та Синельниківський – із застосуванням безпілотників, важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Ворог атакував Нікопольський район, завдаючи ударів по районному центру, а також Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілів постраждав 46-річний чоловік, якого у важкому стані госпіталізували. Пошкоджено два багатоквартирні та сім приватних будинків, сім господарських споруд, а ще одну – знищено. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач та газогони.