На Київщині – масштабна пожежа, дим видно за десятки кілометрів

На місці працюють рятувальники

Масштабна пожежа спалахнула у суботу, 15 липня, в селі Іванків Бориспільського району, що на Київщині. Відповідне відео з’явилося у спільноті «Київ INFO». Густий чорний дим можна було побачити за десятки кілометрів.

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Як ідеться у підписі під відео, загорілася теплиця, в якій вирощували гриби.

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На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, у Київській області13 липня почалася пожежа в елітному ресторані Queen Country Club.

Також у мережі з'явилося відео, як у неділю, 9 липня, автомобіль на швидкості влетів у колонку на АЗС на Броварському проспекті у Києві, після чого почалася масштабна пожежа.

Крім того, вранці 24 червня у Оболонському районі Києва у прибудові до будівлі ТЦ «Епіцентр» виникла пожежа.