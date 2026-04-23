Удар по Дніпру: рятувальники виявили ще одного загиблого

Унаслідок нічної атаки росіян збільшилася кількість жертв
фото: Дніпропетровська ОВА

Наразі відомо, що внаслідок атаки РФ на місто загинули три людини, ще 10 дістали поранення

Рятувальники виявили тіло однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці у Дніпрі. Таким чином нічна атака росіян забрала життя щонайменше трьох осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські терористи атакували Дніпро ударними дронами. Унаслідок нічної атаки росіян збільшилася кількість жертв. Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та десятьох поранених.

В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон.

Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

До слова, упродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Теги: Дніпро обстріл

