Удар по Дніпру: рятувальники виявили ще одного загиблого

Наразі відомо, що внаслідок атаки РФ на місто загинули три людини, ще 10 дістали поранення

Рятувальники виявили тіло однієї людини у понівеченій ворожим ударом багатоповерхівці у Дніпрі. Таким чином нічна атака росіян забрала життя щонайменше трьох осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

В одному з під’їздів багатоповерхівки у центрі Дніпра, яку атакували російські війська, повністю знищено оселі з девʼятого по шостий поверхи. У будинку відімкнено воду, газ та світло.

Загалом по місту є пошкодження на чотирьох локаціях. Постраждали щонайменше 13 будинків. Потрощено понад пів тисячі вікон.

Крім того, унаслідок обстрілу пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

До слова, упродовж доби окупанти завдали 820 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. Одна людина поранена внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.