Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї

Внаслідок інциденту один поліцейський отримав травму руки

У Сіднеї невідомий чоловік на автомобілі протаранив ворота Генерального консульства Росії. Під час затримання один із поліцейських отримав травму руки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 9News.

Правоохоронців викликали до будівлі на Фуллертон-стріт. Коли поліцейські спробували поговорити з водієм, він різко рушив і в’їхав на своєму автомобілі у ворота консульства. Внаслідок інциденту один поліцейський отримав травму руки і був госпіталізований.

Поліція заарештувала 39-річного чоловіка на місці події. Наразі місцева влада з'ясовує мотиви його вчинку.

