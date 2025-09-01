Головна Світ Соціум
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Авто протаранило ворота російського консульства в Сіднеї
Чоловік протаранив ворота консульства РФ у Сіднеї
фото: 9News

Внаслідок інциденту один поліцейський отримав травму руки

У Сіднеї невідомий чоловік на автомобілі протаранив ворота Генерального консульства Росії. Під час затримання один із поліцейських отримав травму руки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 9News

Правоохоронців викликали до будівлі на Фуллертон-стріт. Коли поліцейські спробували поговорити з водієм, він різко рушив і в’їхав на своєму автомобілі у ворота консульства. Внаслідок інциденту один поліцейський отримав травму руки і був госпіталізований.

Поліція заарештувала 39-річного чоловіка на місці події. Наразі місцева влада з'ясовує мотиви його вчинку.

Нагадаємо, внаслідок аварії автобуса в Нью-Йорку загинуло щонайменше п'ятеро людей. Автобус перевозив 52 людей з Ніагарського водоспаду до Нью-Йорка, коли втратив керування та з'їхав у кювет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АВС.

За даними правоохоронних органів, внаслідок аварії на півночі штату Нью-Йорк за участю туристичного автобуса з понад 50 людьми, які поверталися з поїздки до Ніагарського водоспаду, загинуло кілька людей, зокрема, щонайменше одна дитина, а пасажири опинилися в пастці під уламками.

Раніше на автостраді поблизу з'їзду Словенська Коніца, у напрямку Любляни, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб.

Спочатку поліція Цельє повідомила про чотирьох загиблих, але пізніше Головне поліцейське управління уточнило, що п'ята особа, яка брала участь в аварії, також померла. Усі загиблі є іноземними громадянами. 

До слова, у центрально-західному штаті Мату-Гросу Бразилії сталася масштабна дорожньо-транспортна аварія: пасажирський автобус зіткнувся лоб у лоб із вантажівкою, яка перевозила бавовняне насіння.

За даними федеральної дорожньої поліції, загинуло щонайменше 11 людей. Ще 45 пасажирів отримали поранення – 11 з них перебувають у критичному стані, 26 – у стані середньої тяжкості, ще вісім відбулися незначними травмами.

Теги: Австралія автомобіль поліція

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
