Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ
Заборонені країни визначатиме уряд з урахуванням загроз національній безпеці
фото? Delfi

За підрахунками Міноборони, заборона торкнеться 56 тис. осіб, котрі мають право на роботу із секретною інформацією

Литовські парламентарі мають намір ухвалити рішення про заборону працівникам, котрі мають доступ до секретної інформації, виїжджати до недружніх зарубіжних країн. Про це повідомляє lrt.

Так, 24 вересня Сейм у першому читанні схвалив відповідні поправки до закону про державну та службову таємницю. Їх підтримали 114 членів Сейму. До ухвалення проекту залишилося ще одне голосування.

Як заявив міністр оборони Лаурінас Кащюнас, поправки пропонують встановити обмеження для співробітників секретних структур на виїзд до зарубіжних країн чи території, де їхня присутність може поставити під загрозу національну безпеку Литви.

Заборонені країни визначатиме уряд з урахуванням загроз національній безпеці. На думку Міністерства оборони, до нього мають увійти ті самі країни, в’їзд до яких уже заборонено військовими та посадовими особами: Росія, Білорусь та Китай.

За підрахунками Міноборони, заборона торкнеться 56 тис. осіб, котрі мають право на роботу із секретною інформацією.

Передбачається, якщо вони порушать заборону, то втратять право працювати із секретною інформацією.

Нагадаємо, 23 вересня, у Литві розпочалися чотириденні навчання з перевірки системи мобілізації. У них візьмуть участь близько тисячі державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів і волонтерів. Навчання такого масштабу у країні відбуваються уперше. Уряд має намір перевірити, як взаємодіють муніципалітети та система національної оборони, а також відпрацювати безперебійну евакуацію та постачання продовольства.

До слова, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії.

Також міністр внутрішніх справ Агне Білотайте оголосила, що на початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації.

Читайте також:

Теги: Білорусь росія міністр Міноборони Китай Литва обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі
Удари СБУ і Сил Оборони по складах у Торопці: демілітаризація за планом
18 вересня, 17:12
РФ завдала масованого ракетного удару по території України
ООН відреагувала на масований удар РФ по Україні
26 серпня, 18:03
Наразі у «Резерв+» зареєструвались 3,2 мільйона користувачів
Мобілізація у два кліки. Міноборони розширить функціонал «Резерв+»
28 серпня, 17:42
Денис Малюська перебуває на посаді міністра юстиції України з 29 серпня 2019 року
«Прошу депутатів підтримати відставку». Малюська йде з посади після п'яти років роботи
3 вересня, 21:06
Зустріч російського диктатора Путіна з прем'єром Малайзії Анваром Ібрагімом
Прем'єр Малайзії прибув до РФ та похвалив Путіна, незважаючи на трагедію рейсу МН17
5 вересня, 17:16
Обмеження пов'язані із санкціями проти Росії і китайські партнери побоюються, що питання не буде вирішено швидко 
Китай припинив фінансування спільного з Росією вугільного проєкту через санкції
5 вересня, 19:26
F-16AM (Block 20 MLU) Королівських ПС Данії
Стало відомо, коли Данія передасть Україні наступну партію F-16
16 вересня, 21:53
У 2011 році Кононов був нагороджений відзнакою міського голови Львова «Почесний знак святого Юрія»
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
18 вересня, 12:53
Як повідомлялося, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців
Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок
23 вересня, 17:12

Політика

Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву
Білорусь готується до війни? Лукашенко зробив нову заяву
Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ
Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ
Виступ Зеленського на Раді Безпеки ООН: повний текст (фото, відео)
Виступ Зеленського на Раді Безпеки ООН: повний текст (фото, відео)
Цієї осені Росія готується атакувати три українські АЕС – Зеленський
Цієї осені Росія готується атакувати три українські АЕС – Зеленський
Берлін готує зустріч лідерів чотирьох країн щодо підтримки України – Der Spiegel
Берлін готує зустріч лідерів чотирьох країн щодо підтримки України – Der Spiegel
Очільник українського МЗС наступного тижня відвідає Угорщину
Очільник українського МЗС наступного тижня відвідає Угорщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 23-25 вересня: якою буде сонячна активність
13K
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
13K
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
11K
У Києві зачиняється один із перших ресторанів McDonald’s

Новини

Україною шириться небезпечне захворювання, від якого немає вакцини
Сьогодні, 03:37
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
Сьогодні, 03:05
Новий контрнаступ України можливий у 2025 році, але є умова – The Washington Post
Сьогодні, 02:29
Над Землею пролетить рідкісна комета, яку можна побачити раз на 80 тис. років
Сьогодні, 02:12
Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії та досяг з ним важливих домовленостей
Сьогодні, 01:48
Росіяни осінню хочуть захопити п'ять обласних центрів: Безугла шокувала заявою
Сьогодні, 01:19

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua