Литва заборонить співробітникам спецслужб поїздки до «недружніх зарубіжних країн» – ЗМІ

За підрахунками Міноборони, заборона торкнеться 56 тис. осіб, котрі мають право на роботу із секретною інформацією

Литовські парламентарі мають намір ухвалити рішення про заборону працівникам, котрі мають доступ до секретної інформації, виїжджати до недружніх зарубіжних країн. Про це повідомляє lrt.

Так, 24 вересня Сейм у першому читанні схвалив відповідні поправки до закону про державну та службову таємницю. Їх підтримали 114 членів Сейму. До ухвалення проекту залишилося ще одне голосування.

Як заявив міністр оборони Лаурінас Кащюнас, поправки пропонують встановити обмеження для співробітників секретних структур на виїзд до зарубіжних країн чи території, де їхня присутність може поставити під загрозу національну безпеку Литви.

Заборонені країни визначатиме уряд з урахуванням загроз національній безпеці. На думку Міністерства оборони, до нього мають увійти ті самі країни, в’їзд до яких уже заборонено військовими та посадовими особами: Росія, Білорусь та Китай.

За підрахунками Міноборони, заборона торкнеться 56 тис. осіб, котрі мають право на роботу із секретною інформацією.

Передбачається, якщо вони порушать заборону, то втратять право працювати із секретною інформацією.

Нагадаємо, 23 вересня, у Литві розпочалися чотириденні навчання з перевірки системи мобілізації. У них візьмуть участь близько тисячі державних службовців, посадовців, представників муніципалітетів і волонтерів. Навчання такого масштабу у країні відбуваються уперше. Уряд має намір перевірити, як взаємодіють муніципалітети та система національної оборони, а також відпрацювати безперебійну евакуацію та постачання продовольства.

До слова, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас закликав змінити алгоритм місії повітряного патрулювання НАТО в Балтійських країнах після нещодавнього падіння російського військового дрону в Латвії.

Також міністр внутрішніх справ Агне Білотайте оголосила, що на початку жовтня в країні буде розроблено національний план масової евакуації.