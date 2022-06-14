Із Києва до Василькова знову ходитимуть електрички (розклад руху)
Рух поїздів між Києвом і Васильковом було призупинено через бойові дії поряд
Із 17 червня між Києвом та містом-сателітом Васильковом відновлюється щоденне курсування приміських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Так, у сполученні Васильків-2 — Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) курсуватимуть такі рейси:
- № 6040 вирушатиме о 06:10, прибуватиме о 07:14;
- № 6044 вирушатиме о 08:56, прибуватиме о 09:59;
- № 6048 вирушатиме о 11:47, прибуватиме о 12:51;
- № 6052 вирушатиме о 16:22, прибуватиме о 17:26;
- № 6056 вирушатиме о 18:55, прибуватиме о 19:58.
У сполученні Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) — Васильків-2 курсуватимуть такі рейси:
- № 6039 вирушатиме о 07:31, прибуватиме о 08:35;
- № 6043 вирушатиме о 10:13, прибуватиме о 11:16;
- № 6047 вирушатиме о 15:09, прибуватиме о 16:12;
- № 6051 вирушатиме о 17:38, прибуватиме о 18:41;
- № 6057 вирушатиме о 20:11, прибуватиме о 21:13.
Зупинки передбачені на станціях Черкес, Васильків-1, Глеваха, Боярка, Тарасівка, Вишневе, Київ-Волинський, Караваєві Дачі.
Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах.
Як відомо, рух зазначених поїздів було призупинено у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express.
Із 13 червня почали курсувати п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.