  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Із Києва до Василькова знову ходитимуть електрички (розклад руху)
рус
    Новини

    Із Києва до Василькова знову ходитимуть електрички (розклад руху)

    Зупинки електрички з Києва до Василькова передбачені на восьми станціях - Із Києва до Василькова знову ходитимуть електрички (розклад руху)
    Зупинки електрички з Києва до Василькова передбачені на восьми станціях
    фото з відкритих джерел

    Рух поїздів між Києвом і Васильковом було призупинено через бойові дії поряд

    Із 17 червня між Києвом та містом-сателітом Васильковом відновлюється щоденне курсування приміських поїздів. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

    Так, у сполученні Васильків-2 — Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) курсуватимуть такі рейси:

    • № 6040 вирушатиме о 06:10, прибуватиме о 07:14;
    • № 6044 вирушатиме о 08:56, прибуватиме о 09:59;
    • № 6048 вирушатиме о 11:47, прибуватиме о 12:51;
    • № 6052 вирушатиме о 16:22, прибуватиме о 17:26;
    • № 6056 вирушатиме о 18:55, прибуватиме о 19:58.

    У сполученні Київ-Пасажирський (Приміський вокзал) — Васильків-2 курсуватимуть такі рейси:

    • № 6039 вирушатиме о 07:31, прибуватиме о 08:35;
    • № 6043 вирушатиме о 10:13, прибуватиме о 11:16;
    • № 6047 вирушатиме о 15:09, прибуватиме о 16:12;
    • № 6051 вирушатиме о 17:38, прибуватиме о 18:41;
    • № 6057 вирушатиме о 20:11, прибуватиме о 21:13.

    Зупинки передбачені на станціях Черкес, Васильків-1, Глеваха, Боярка, Тарасівка, Вишневе, Київ-Волинський, Караваєві Дачі.

    Придбати квитки на зазначені електропоїзди можна в залізничних касах.

    Як відомо, рух зазначених поїздів було призупинено у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express.

    Із 13 червня почали курсувати п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.

    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Із Києва до Василькова знову ходитимуть електрички (розклад руху)