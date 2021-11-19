З понеділка столичні школярі повертаються за парти

Усі столичні школи підключені до опалення та готові з 22 листопада прийняти учнів

У Києві з понеділка, 22 листопада, очне навчання відновлять у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту. Відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Так, відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.

Відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для «червоної» зони».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 листопада у столичних закладах освіти відновлюють очне навчання для учнів усіх класів. Місто ухвалило таке рішення, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на Covid-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

Усі столичні школи підключені до опалення та готові з 22 листопада прийняти учнів і поновити очний навчальний процес.

З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

15 листопада заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що столичні школярі зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на Covid-19 серед дітей.

17 листопада Міністерство освіти та науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про поновлення очного освітнього процесу у школах.

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