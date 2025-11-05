Головна Гроші Особисті фінанси
Енергетичний експерт пояснив, як збільшення імпорту газу відіб'ється на цінах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мизовець: «Наразі не бачу чинників для серйозного, тим більше катастрофічного, зростання ціни»

Збільшення частки імпортного газу не призведе до суттєвого подорожчання для українців. Відповідну заяву в інтервʼю «Главкому» зробив президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.

«Враховуючи, що внутрішня ціна на газ і вартість імпорту не зростають, не бачу ризиків зростання цін на газ цього сезону більш ніж на 10-15%. Так, навіть за сприятливих економічних і політичних умов аномальні погодні обставини або катаклізми можуть обмежувати обсяги доступного газу на європейському ринку, що впливає на стабільність поставок і ціноутворення тощо», – пояснив Мизовець.

Експерт додав: «У такому випадку волатильність тимчасово посилиться, але наразі не бачу чинників для серйозного, тим більше катастрофічного, зростання ціни. Відповідно, і вплив ціни газу на вартість товарів, які від нього залежать, буде мікроскопічним».

Нагадаємо, унаслідок масованих російських ударів по газовій інфраструктурі Україна втратила значну частину власного видобутку. Водночас президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець застерігає: під загрозою можуть опинитися об’єкти імпорту газу в країнах ЄС поблизу кордону, зокрема у Словаччині чи Польщі.

Як повідомлялося, цінова кон’юнктура на газовому ринку грає Україні на руку. Якщо європейська ціна буде конкурентоспроможною, то багато постачальників – і «Нафтогаз», і приватні – будуть використовувати імпортний ресурс, щоб зберігати газ у підземці для наступних періодів. Відповідну заяву в інтервʼю «Главкому» зробив президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець.

До слова, українці вже звикли до можливих відключень електроенергії, однак дефіцит газу може стати новим викликом цієї зими. Президент Асоціації «Газові трейдери України» Андрій Мизовець в інтерв'ю «Главкому» пояснив, як можуть розвиватися події у разі пошкодження газової інфраструктури внаслідок російських ударів, кого відключатимуть насамперед і чому мешканцям багатоповерхівок варто бути готовими до зниження тиску в мережі.

газ енергетика тарифи

