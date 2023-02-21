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Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міносвіти рекомендує школам перейти на дистанційне навчання у найближчі дні
Перехід на дистанційку в ці дні носить превентивний характер
фото: з відкритих джерел

Сергій Шкарлет зазначив, що перехід на дистанційку з 22 до 24 лютого – це превентивний захід перед річницею початку війни

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам освіти з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у навчальних закладах у дистанційному форматі. Про це повідомив голова відомства Сергій Шкарлет.

«Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, що розділив наше життя на «до» і «після». 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне воєнне вторгнення Росії», – написав Шкарлет.

За його словами, станом на сьогодні внаслідок агресії РФ пошкоджено 3128 навчальних закладів, з яких 441 – повністю зруйновані, а від рук окупанта загинула 461 дитина, а також 926 дітей дістали поранень.

«З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі», – написав міністр.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 лютого, президент РФ Володимир Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною. Путін запевнив, що не збирається зупиняти кровопролитну війну і йтиме далі. Російські військові просуватимуться, якщо західні союзники України почнуть постачати більш далекобійне озброєння.

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Теги: школа 24 лютого Сергій Шкарлет президент навчання путін освіта міністр

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