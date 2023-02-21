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В Івано-Франківську на річницю вторгнення навчальні заклади перейдуть у дистанційний формат

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Івано-Франківську на річницю вторгнення навчальні заклади перейдуть у дистанційний формат
фото з відкритих джерел

Таке рішення пов'язане з можливими агресивними діями РФ з нагоди річниці повномасштабної війни

Навчальні заклади Івано-Франківська 23-24 лютого перейдуть на дистанційне навчання через ризик агресивних атак окупантів. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, таке рішення було прийняте, щоб перестрахуватися від можливих атак росіян із нагоди річниці повномасштабної війни на території України.

«Хочу повідомити, що ми розглядаємо варіант, щоб 23-24 лютого задля безпеки навчання буде відбуватися в онлайн режимі. Це на ці два дні. Все-таки річниця повномасштабної війни, а ворог любить символічні дати. Тому краще перестрахуватися», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 21 лютого російський диктатор звернеться із посланням до Федеральних зборів. Тема так званої спеціальної військової операції стане центральною у зверненні Путіна.

Нагадаємо, британська розвідка озвучила версію, про що говоритиме Путін у своєму посланні.

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого – що оголосить Путін у посланні 21 лютого: прогноз ISW.

До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

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Теги: 24 лютого Руслан Марцінків навчання

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