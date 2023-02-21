В Івано-Франківську на річницю вторгнення навчальні заклади перейдуть у дистанційний формат

Таке рішення пов'язане з можливими агресивними діями РФ з нагоди річниці повномасштабної війни

Навчальні заклади Івано-Франківська 23-24 лютого перейдуть на дистанційне навчання через ризик агресивних атак окупантів. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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За його словами, таке рішення було прийняте, щоб перестрахуватися від можливих атак росіян із нагоди річниці повномасштабної війни на території України.

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«Хочу повідомити, що ми розглядаємо варіант, щоб 23-24 лютого задля безпеки навчання буде відбуватися в онлайн режимі. Це на ці два дні. Все-таки річниця повномасштабної війни, а ворог любить символічні дати. Тому краще перестрахуватися», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 21 лютого російський диктатор звернеться із посланням до Федеральних зборів. Тема так званої спеціальної військової операції стане центральною у зверненні Путіна.

Нагадаємо, британська розвідка озвучила версію, про що говоритиме Путін у своєму посланні.

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого – що оголосить Путін у посланні 21 лютого: прогноз ISW.

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До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).