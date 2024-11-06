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Більше ніж у половині штатів Америки вже завершилось голосування

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Більше ніж у половині штатів Америки вже завершилось голосування
У більшості штатів Америки вже завершилось голосування
фото з відкритих джерел

В Америці проходять вибори президента

О 20:00 за східноамериканським часом (3:00 за Києвом) у Сполучених Штатах закрилися виборчі дільниці в багатьох штатах на сході країни. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голосування завершилося в Алабамі, Коннектикуті, Делавері, окрузі Колумбія, де розташована столиця Вашингтон, Флориді, Іллінойсі, Мен, Мериленді, Массачусетсі, Міссісіпі, Міссурі, Нью-Гемпширі, Нью-Джерсі, Оклахомі, Пенсильванії, Род-Айленді, Теннессі.

О 19:30 закрилися дільниці в Північній Кароліні, Огайо та Західній Вірджинії.

О 19:00 завершилося голосування у Джорджії, Індіані, Кентуккі, Південній Кароліні, Вермонті, Вірджинії.

У Нью-Йорку голосування триває до 21:00.

За даними CNN, очікується, що кандидат від республіканців Дональд Трам переможе, зокрема, у Флориді, Оклахомі, Міссурі, Теннессі, Алабамі, Гарріс – у Массачусетсі, окрузі Колумбія, Мериленді.

До слова,  у чотирьох так званих «хитких штатах» вже завершилося голосування за президента США, і розпочався підрахунок голосів. Один із них – Пенсильванія, від результатів якої може залежати результат виборів. Про це повідомляють американсткі ЗМІ.

Нагадаємо, результати виборів у США вже почали надходити в міру закриття виборчих дільниць у різних штатах. За першими даними екзит-полів, рівень підтримки Камали Гарріс та Дональда Трампа загалом по країні, а також у семи хитких штатах, залишається майже однаковим. Перемогу Трампу вже присудили у Кентуккі, Індіані та Західній Вірджинії, а Гарріс – у штаті Вермонт.

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Теги: вибори Дональд Трамп Колумбія Вашингтон столиця Камала Гарріс США

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