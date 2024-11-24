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Затримано чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Затримано чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з готелів Києва
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина

Затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в столичному готелі та вбив відвідувача. Про це повідомляє поліція Києва.

Додаткової інформації правоохоронці не повідомляють.

Нагадаємо, що в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Про це повідомила Поліція Києва.

Зазначається, що у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, а опісля – бійка, під час якої один із фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

Тим часом, місцеві Telegram-канали повідомляли, що стрілянина трапилася у готелі Sky Loft, неподалік від станції метро «Палац Спорту».

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Теги: готель стрілянина Київ поліція Національна поліція України вбивство

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