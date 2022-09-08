Як скоригувати показання лічильника гарячої води: інструкція «Київтеплоенерго»

У Київтеплоенерго пояснили, що робити у разі невчасної подачі показань лічильника

Показання лічильників гарячої води потрібно подавати щомісяця, починаючи з 5 числа

Якщо споживач вчасно не передав до обслуговуючої організації показання лічильників гарячої води, то нарахування будуть здійснені за середнім значенням такої квартири за останній рік. Про це повідомили у «Київтеплоенерго».

Як зазначається у повідомленні, після отримання актуальних даних лічильника, компанія проведе коригування нарахувань за гарячу воду автоматично.

Якщо показання квартирних лічильників не передавалися понад три місяці, можна скоригувати їх у Комунальному концерні «Центр комунального сервісу». Для цього потрібно скористатися месенджером у Facebook або Skype.

«Консультацію щодо нарахувань можна отримати у Центрі комунального сервісу або за телефоном (044) 247−40−40. Нагадаємо, передавати свідчення лічильників потрібно щомісяця, починаючи з 5 числа», – пояснили у «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві всім без виключення споживачам будуть нараховувати показники за гарячу воду. У платіжках написані відповідні куби за нормою споживання.