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Як скоригувати показання лічильника гарячої води: інструкція «Київтеплоенерго»

Надія Клочко
glavcom.ua
Як скоригувати показання лічильника гарячої води: інструкція «Київтеплоенерго»
У Київтеплоенерго пояснили, що робити у разі невчасної подачі показань лічильника
фото з відкритих джерел

Показання лічильників гарячої води потрібно подавати щомісяця, починаючи з 5 числа

Якщо споживач вчасно не передав до обслуговуючої організації показання лічильників гарячої води, то нарахування будуть здійснені за середнім значенням такої квартири за останній рік. Про це повідомили у «Київтеплоенерго».

Як зазначається у повідомленні, після отримання актуальних даних лічильника, компанія проведе коригування нарахувань за гарячу воду автоматично.

Якщо показання квартирних лічильників не передавалися понад три місяці, можна скоригувати їх у Комунальному концерні «Центр комунального сервісу». Для цього потрібно скористатися месенджером у Facebook або Skype.

«Консультацію щодо нарахувань можна отримати у Центрі комунального сервісу або за телефоном (044) 247−40−40. Нагадаємо, передавати свідчення лічильників потрібно щомісяця, починаючи з 5 числа», – пояснили у «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві всім без виключення споживачам будуть нараховувати показники за гарячу воду. У платіжках написані відповідні куби за нормою споживання.

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Теги: Київтеплоенерго комуналка вода

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