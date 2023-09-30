Який вигляд має Дегтярівський міст після обвалу (відео)

При встановленні остання балка втратила стійкість та зачепила частину вже змонтованої конструкції

У «Київавтодорі» заявили, що відповідальність за роботи на Дегтярівському мосту, який обвалився під час реконструкції, несе підрядник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас речник компанії виробника балок Ваховський у коментарі «Суспільному» повідомив, що проблем з якістю балок немає – шість із них встановили «правильно», однак під час монтажу останньої «стався інцидент».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними КМДА, при встановленні остання балка втратила стійкість та зачепила частину вже змонтованої конструкції, через що впали інші шість балок.

Як відомо, у Києві 30 вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

У червні цього року розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. На час ремонту Дегтярівський міст закрили. Очікувалося, що роботи орієнтовно триватимуть до 30 листопада. У рамках реконструкції споруду мають повністю замінити.

Раніше повідомлялося, що у Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера. Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків.