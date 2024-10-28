Головна Київ Новини
search button user button menu button

Якість повітря у столиці: у деяких районах зріс рівень забруднення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря у столиці: у деяких районах зріс рівень забруднення
На лівому березі спостерігається ріст вмісту забруднювальних речовин
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 07:00 28 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 53 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 31.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 449.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 11.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 54 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 35.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 45.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 40.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 598 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 42.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.125 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 55 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 67.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 43.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 57.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 38.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 912.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 99.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 38.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 32.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36.9 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 27.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 410.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 12.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 10.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 32.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 37.8 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 32.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 502 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 12 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 20.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.124 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 57 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 73 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 50.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 64.3 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 1189.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 46.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 194.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 66 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 68.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 50 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 61.8 мкг/м3;
  • озон – 2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1676.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 33.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 38.3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 250.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у Києві буде чудово теплим.  протягом дня +12+17 градусів.  Як повідомляє Укргідрометцентр, 28 жовтня на Київщині спостерігатиметься мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається.

Теги: повітря екологія погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стокгольм продовжує зачаровувати туристів красою
Туристи назвали найдоброзичливіше місто Європи
25 жовтня, 10:28
За адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації сірководню
У деяких районах Києва погіршилась якість повітря: перелік вулиць
22 жовтня, 09:58
Прогноз погоди на 20 жовтня
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
20 жовтня, 06:00
Вибухотехніки працювали на Сумщині
На Сумщині знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула при падінні
17 жовтня, 05:56
Протягом доби у Києві буде хмарна погода
Синоптики прогнозують хмарний день у столиці: наскільки прогріється повітря
16 жовтня, 07:15
Варто підготувати парасольки та теплий одяг: у Києві очікується значне зниження температури
Варто підготувати парасольки та теплий одяг: у Києві очікується значне зниження температури
11 жовтня, 16:04
У небі над Україною можна буде помітити комету
«Комета століття» та два зорепади: які космічні явища побачать українці у жовтні
6 жовтня, 14:45
Ураган в Америці забрав сотні життів
Понад 200 загиблих: Америка оговтується від урагану «Хелен»
5 жовтня, 12:37
Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим
Краще обмежити тривале перебування на вулиці: повітря у Києві залишається забрудненим
4 жовтня, 09:09

Новини

У Києві горіли два відділення «Укрпошти»
У Києві горіли два відділення «Укрпошти»
Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)
Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)
Куди сходити у Києві протягом тижня: перелік культурних подій
Куди сходити у Києві протягом тижня: перелік культурних подій
Якість повітря у столиці: у деяких районах зріс рівень забруднення
Якість повітря у столиці: у деяких районах зріс рівень забруднення
Останній теплий день в році? Якої погоди чекати 28 жовтня
Останній теплий день в році? Якої погоди чекати 28 жовтня
У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху: де краще об'їхати затори
У Дніпровському районі діятимуть обмеження руху: де краще об'їхати затори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
51K
Підозрювана у незаконному збагаченні голова МСЕК Хмельниччини Крупа досі на посаді
37K
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2024
6569
Що відбувається з економікою Росії і коли чекати на її крах
5891
Прогноз магнітних бур на 28-30 жовтня: якою буде сонячна активність

Новини

Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 06:00
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Тривога у Києві тривала більше години
Вчора, 23:35
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua