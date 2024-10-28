Якість повітря у столиці: у деяких районах зріс рівень забруднення

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 07:00 28 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 53 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36.3 мкг/м3;

діоксид азоту – 31.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 449.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 11.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 8.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 54 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 35.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 45.6 мкг/м3;

діоксид азоту – 40.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 598 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 42.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.125 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 55 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 67.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 43.7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 57.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 38.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 912.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 2.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 99.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 52 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 38.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 32.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 36.9 мкг/м3;

діоксид азоту – 27.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 410.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 12.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 10.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 48 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 42.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 32.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 37.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 32.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 2.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 502 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 12 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 20.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.124 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 57 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 73 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 50.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 64.3 мкг/м3;

оксид вуглецю – 1189.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 46.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид азоту – 194.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 66 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 68.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 50 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 61.8 мкг/м3;

озон – 2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид вуглецю – 1676.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

діоксид сірки – 5.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

діоксид азоту – 33.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

сірководень – 38.3 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

оксид азоту – 250.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.106 мкЗв/год.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, у Києві буде чудово теплим. протягом дня +12+17 градусів. Як повідомляє Укргідрометцентр, 28 жовтня на Київщині спостерігатиметься мінлива хмарність, істотних опадів не передбачається.