На Сумщині знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула при падінні

Сапери на Сумщині знешкодили російську ракету

У Сумській області вибухотехніки знешкодили російську авіаційну ракету Х-59, яка не вибухнула під час падіння. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Співробітники управління вибухотехнічної служби встановили, що це російська авіаційна ракета Х-59. Ракета класу «повітря – земля», близько семи метрів завдовжки, важить 930 кілограмів та має потужну бойову частину вагою понад 280 кілограмів.

На Сумщині знищили ракету Фото: пресслужба Національної поліції України

Мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області, оглянувши ракету та її частини, відокремила бойову частину від корпусу, вивезла її якомога далі від людських осель та провела знищення за допомогою накладного заряду вибухівки.

Поліція нагадує громадянам, що у випадку виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, а особливо бомб, безпілотних літальних апаратів різних типів, ракет або їх частин ні в якому разі не варто підходити близько до них та чіпати.

Вибухотехніки знешкодили російську ракету Фото: пресслужба Національної поліції України

«Перше, що треба зробити, у разі виявлення будь-якого вибухонебезпечного предмета, - відійти від знахідки не менше ніж на сотню метрів та повідомити про неї органи влади, військових чи поліцію зателефонувавши на лінію 102. Сапери поліції прибудуть на місце та знешкодять знайдений вибухонебезпечний предмет», – говорить начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

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