Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня

У Києві станом на 9:30 ранку 24 травня 2026 року зафіксовано локальне погіршення рівня якості атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані SaveEcoBot.

За даними спостережень, загальний індекс якості атмосферного повітря (AQI) у столиці коливається в межах 34–42 пунктів. Такий рівень є абсолютно безпечним і має мінімальний вплив на здоров'я людей. Проте в районі Софіївки-Борщагівки та Голосіїва зафіксоване значне погіршення – 150 та 170 пунктів.

скриншот SaveEcoBot

Радіаційний фон у всьому місті перебуває у межах норми і становить 0,09–0,12 мкЗв/год при контрольній нормі 0,26 мкЗв/год.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

закрити вікна;

зробити вологе прибирання;

пити більше води;

увімкнути очищувач повітря;

відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.