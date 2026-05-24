Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня
Станом на 9:30 вологість повітря складає 79%
У Києві станом на 9:30 ранку 24 травня 2026 року зафіксовано локальне погіршення рівня якості атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані SaveEcoBot.
За даними спостережень, загальний індекс якості атмосферного повітря (AQI) у столиці коливається в межах 34–42 пунктів. Такий рівень є абсолютно безпечним і має мінімальний вплив на здоров'я людей. Проте в районі Софіївки-Борщагівки та Голосіїва зафіксоване значне погіршення – 150 та 170 пунктів.
Радіаційний фон у всьому місті перебуває у межах норми і становить 0,09–0,12 мкЗв/год при контрольній нормі 0,26 мкЗв/год.
Що робити при забрудненому повітрі?
Мешканцям столиці радять:
- закрити вікна;
- зробити вологе прибирання;
- пити більше води;
- увімкнути очищувач повітря;
- відмовитись від прогулянок.
Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.
