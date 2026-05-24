Якість повітря в одному з районів Києва досягла небезпечного рівня

glavcom.ua
Максим Бурич
Найсприятливіша ситуація наразі спостерігається в Оболонському районі, де індекс якості повітря становить 20
Станом на 9:30 вологість повітря складає 79%

У Києві станом на 9:30 ранку 24 травня 2026 року зафіксовано локальне погіршення рівня якості атмосферного повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані SaveEcoBot

За даними спостережень, загальний індекс якості атмосферного повітря (AQI) у столиці коливається в межах 34–42 пунктів. Такий рівень є абсолютно безпечним і має мінімальний вплив на здоров'я людей. Проте в районі Софіївки-Борщагівки та Голосіїва зафіксоване значне погіршення – 150 та 170 пунктів.

скриншот SaveEcoBot

Радіаційний фон у всьому місті перебуває у межах норми і становить 0,09–0,12 мкЗв/год при контрольній нормі 0,26 мкЗв/год.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, нічний комбінований обстріл Києва, під час якого російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру та житлові будинки в усіх районах міста, призвів до значної кількості поранених. За останніми даними, кількість травмованих мешканців столиці стрімко зросла та майже вдвічі перевищила попередні ранкові зведення.

