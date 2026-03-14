Європейські міністри приїдуть до Бучі на роковини звільнення міста

31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу, відступивши з передмість Києва

31 березня у Бучі відбудеться спеціальна зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Захід приурочений до четвертих роковин звільнення міста від російських окупаційних військ та вшанування пам’яті мирних жителів, загиблих під час масових убивств. Про підготовку такої зустрічі повідомляє ZDF, пише «Главком».

Вибір дати і місця має символічне значення. Саме 31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу, відступивши з передмість Києва після провалу спроби оточити українську столицю.

Через кілька днів після звільнення міста світ побачив свідчення масштабних злочинів проти цивільного населення. На вулицях Бучі були знайдені тіла сотень мирних жителів, що викликало міжнародний резонанс і засудження з боку багатьох держав.

Як відомо, Україна ідентифікувала 211 осіб, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі. Вони отримали підозри.

До слова, західні журналісти оприлюднили імена та фото 13 російських військовослужбовців, причетних до розстрілів та тортур українців у Бучі. Українські спецслужби підтвердили особи злочинців.