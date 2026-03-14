Головна Київ Новини
search button user button menu button

Європейські міністри приїдуть до Бучі на роковини звільнення міста

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Буча перебувала в окупації росіян 33 дні
фото: АР

31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу, відступивши з передмість Києва

31 березня у Бучі відбудеться спеціальна зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Захід приурочений до четвертих роковин звільнення міста від російських окупаційних військ та вшанування пам’яті мирних жителів, загиблих під час масових убивств. Про підготовку такої зустрічі повідомляє ZDF, пише «Главком».

Вибір дати і місця має символічне значення. Саме 31 березня 2022 року російські війська залишили Бучу, відступивши з передмість Києва після провалу спроби оточити українську столицю.

Через кілька днів після звільнення міста світ побачив свідчення масштабних злочинів проти цивільного населення. На вулицях Бучі були знайдені тіла сотень мирних жителів, що викликало міжнародний резонанс і засудження з боку багатьох держав.

Як відомо, Україна ідентифікувала 211 осіб, які вчиняли звірства у Бучі і Бучанському районі. Вони отримали підозри. 

До слова, західні журналісти оприлюднили імена та фото 13 російських військовослужбовців, причетних до розстрілів та тортур українців у Бучі. Українські спецслужби підтвердили особи злочинців. 

Теги: звільнення Буча Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Комбінована атака на Київщину: зафіксовано численні пожежі
Бровари: внаслідок ракетної атаки РФ є загиблі та поранені
Європейські міністри приїдуть до Бучі на роковини звільнення міста
У Вишгороді чоловік намагався переплисти Дніпро і зник: пошуки тривають третю добу
У Києві та області прогриміли вибухи, працює ППО
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Новини

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua